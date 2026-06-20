Sulyok Tamás szerint az elmozdítására irányuló kísérletek rombolják Magyarország nemzetközi tekintélyét

A Politiconak adott interjút Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki elmondta: jogi eszközökkel fog harcolni a maradásáért.

A lap szerint továbbá azzal vádolta meg Magyar Pétert, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére, ennek révén pedig szerinte nagyobb abszolút hatalmat szerezne, mint Orbán Viktornak volt.

Mint az ismert, a miniszterelnök több ízben felszólította a köztársasági elnököt a lemondásra, amire határidőt is megszabott Sulyoknak, aki viszont nem tett eleget annak. Ezt követően a köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult annak érdekében, hogy megtarthassa pozícióját, ám mivel hét alkotmánybíró is kizáratta magát az ügy tárgyalásából, ezért az azt tárgyaló hétfői ülés nem volt határozatképes.

A fejlemény kapcsán a Fidesz azt a következtetést vonta le, hogy a miniszterelnök sógora, Melléthei-Barna Márton bizonyára lepaktálhatott Szabó Marcel alkotmánybíróval – ezt Melléthei-Barna Márton határozottan visszautasította, a történteket pedig „újabb Fidesz-abszurdnak” nevezte.

Szerinte visszaélnek a parlamenti többséggel

A köztársasági elnök azzal érvelt a Politiconak, hogy az ő és az Orbán-korszak más kinevezettjeinek eltávolítását szorgalmazó miniszterelnök visszaél a parlamenti szupertöbbségével, ráadásul szerinte sokkal durvábban mint Orbán valaha. Sulyok úgy gondolja, pont emiatt kell hivatalban maradnia: hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalommegosztást.

Semmilyen többség sem adhat felhatalmazást a jog uralmának és európai értékeknek a semmibevételére

– jelentette ki.

Hozzátette, hogy a Tisza szerinte „tizenhat hét alatt nagyobb hatalomösszpontosításra törekszik, mint a Fidesz tette tizenhat év alatt, mert de facto az előző parlament által megválasztott összes köztisztviselőt le akarja váltani.”

Sulyok szerint az elmozdítására irányuló kísérletek okozta „alkotmányos válság rombolja az országról kialakult képet és Magyarország nemzetközi tekintélyét” is.