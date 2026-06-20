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Szórakozás

Megválasztották a Miss Universe Hungary idei királynőjét

Miss Universe Hungary
24.hu
2026. 06. 20. 07:18
Miss Universe Hungary

Kiss Kamilla, 25 éves, budapesti versenyzőt választották meg a 2026-os Miss Universe Hungary szépségverseny királynőjének június 19-én a budapesti Operett színház, Kálmán Imre Teátrumában, így ő képviseli majd Magyarországot a Miss Universe világdöntőjén Puerto Ricóban.

Az első udvarhölgy Sarka Lilien, a második udvarhölgy Óvári Kinga, a közönségdíjas pedig Hotya Fanni lett.

A királynő a koronázást követően meghatottan nyilatkozott:

„Szinte leírhatatlan, amit most érzek. Mindvégig hittem magamban, és magam előtt láttam ezt a pillanatot, de igazán most tudatosult bennem, milyen büszke lehetek arra, hogy végigjártam ezt az utat. Hálás vagyok mindenkinek, aki támogatott, segített és hitt bennem. Óriási izgalommal várom a világversenyt; most kezdődik az igazi felkészülés, és készen állok arra, hogy Magyarországot a lehető legméltóbban képviseljem.”

Dezsényi Kincső leköszönő királynő azt mondta:

“Az én életem is megváltozott teljesen, így az új királynőre is ez vár, de én ott leszek mellette, mentorálni és segíteni fogom a nehéz napokban.”

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