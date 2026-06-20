Képzeljük el, hogy valaki annyira szereti a hobbiját, hogy legszívesebben minden nap foglalkozna vele. És most képzeljük el azt is, hogy ez a valaki még pénzt is kap azért, hogy munkaidőben kedvenc időtöltésének hódolhasson. Találtunk egy ilyen szerencsés fickót: Renátónak hívják és a Football Cards HUN – és két további hasonló csatorna – youtubere. A videókban focis (és nem focis) kártyákat (és matricákat) bontanak, elemeznek és a legkülönbözőbb játékokhoz, kihívásokhoz használják fel azokat. Beszélgettünk a legritkább, legértékesebb kártyákról, a youtuberkedésről és arról, miért „üüüüdvözöl” mindenkit a videók elején. Mivel a foci vb az apropó, egy csomag bontatlan FIFA-kártyával vártam.

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Üüüüüdvözöllek. Arra gondoltam, hogy kezdjünk egy bontással.

Nagyszerű. És elemezzük ki?

Igen, nyissuk ki együtt, és jöjjön egy gyorstalpaló a kezdőknek: miféle kártyák ezek, mit érdemes nézni rajtuk.

Először is: ez a legújabb Panini FIFA Wolrd Cup 2026-os kártyacsomag. A legizgibb dolog egy ilyen pakkban egy momentum kártya lehet. Hivatalos bejelentés nincs erről, de kiszivárgott információk szerint kétszáz csomagonként van benne egy ilyen kártya, úgyhogy erre lehet vadászni. Két csillogós kártyát mindenképpen tartalmaz – jelen esetben az egyik egy Ikon kártya, a német Kimmich, illetve egy Top keeper (azaz a legjobb kapusok egyike – a szerk.), Emiliano Martinez, az argentin kapus, aki ugye címvédőként érkezett a vébére. A többi pedig alapkártya, ezek a Hero típusú kártyák teszik ki az album nagy részét. És ez pedig a kódos papír, amit a telefonos alkalmazásban lehet használni, virtuális csomagok bontásához.

Ez a csomag akkor jónak számít?

Átlagosnak. Ha több csillogós kártya lenne benne, szerencsésnek érezhetnéd magad, hiszen egy ilyen csomagban kettő van alapból. Ami még növelné az értékét, az a Golden baller – ez egy újdonság, mi javasoltuk a Panininek, amikor kint voltunk egy olasz gyárlátogatáson, hogy meg lehetne csinálni itthon kapható szériáknál. Ezek nem papíralapú, hanem plasztik kártyák, sokkal prémiumabb érzést keltenek, és a legnagyobb sztárok vannak rajtuk. Húsz csomagonként rejtettek el egyet belőlük, úgyhogy egész jó eséllyel mentünk bele – de most nem sikerült ilyet nyitni.

Mennyi kártyát kell gyűjteni – vagy ahogy te mondod: kigyűjteni –, hogy megteljen az album?