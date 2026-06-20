Agyonlőtte a barátnőjét egy kaliforniai férfi, mert a nő szakítani akart vele

Holtan találtak egy 24 éves nőt és szomszédját egy apartmankomplexum folyosóján a kaliforniai Pomonában június 18-án. A People beszámolója szerint a helyi rendőrség a nőt Veronica Lopezként azonosította, akit a 48 éves párja, Robert Galtman lőtt agyon, miután a nő közölte vele, hogy vége a kapcsolatuknak.

A pomonai rendőrség járőrei azután mentek ki a lakóházhoz, hogy telefonos bejelentést kaptak több eldördülő lövésről az épületen belül.

A helyszínre érkező járőrök bukkantak rá a két meglőtt áldozatra, akik a társasház folyosóján feküdtek. A kiérkező Los Angeles-i tűzoltók megpróbálták megmenteni a két sebesült életét, de nem jártak sikerrel

– nyilatkozta a rendőrség szóvivője.

Galtmant, aki autóval menekült a sztrádán az őt üldöző rendőrök elől, néhány órával Lopez meggyilkolása után elfogták. Jelenleg nem tudni pontos információt arról, hogy a szomszéd hogyan és miért vált érintetté az esetben.

Nem bírta elfogadni, hogy vége

A hírek szerint Lopez halála előtt durva veszekedés zajlott le közte és a férfi közt, mivel a nő úgy döntött, véget vet a kapcsolatuknak. Galtman ezután rántott pisztolyt, feltehetőleg azért, hogy megakadályozza a nőt, aki távozni akart a lakásból.

Lopez családja elárulta, hogy a fiatal nő két éve volt együtt a nála idősebb férfival. Elmondásuk szerint Galtman rendszeresen bántalmazta Lopezt, akit családtagjai többször könyörögve kértek, hogy hagyja el a férfit.

Úgy gondolom, végre ténylegesen el akarta hagyni. Ezért történt ez az egész

– nyilatkozta a sajtónak az áldozat édesanyja.