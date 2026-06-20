Donald Trump lelkesen egyetértett egy férfival, akivel korábban golfozás közben találkozott, és aki szerint az amerikai elnök és az olyan félelmet keltő történelmi alakok – mint például Dzsingisz kán, Napóleon és Adolf Hitler – között az a különbség, hogy előbbinek nagyobb a hatalma – írja a Guardian.

Az amerikai elnök pénteken a közösségi oldalán továbbosztott egy rövid szöveget, amelynek a szerzője, Dave King azt írta:

A történelem során a hatalmas embereket a brutális hódítások és a befolyásuk alá került népekben keltett félelem jellemezte. Olyan széles körben ismert nevek juthatnak eszünkbe, mint Nagy Sándor, a római császárok, Dzsingisz kán, Attila, a hun Tamburlaine, Napóleon, a közelmúltból pedig Hitler, Mao Ce-tung és Sztálin. A köztük és Trump elnök közötti legfőbb különbség az, hogy nekik nem volt globális hatalmuk.

„Nekem tetszik!” – fűzte hozzá a megosztott szöveghez Donald Trump a bejegyzésében, a szerzőre pedig „Dave King elnöki történészként” hivatkozott.

King valójában nem történész, hanem skóciai születésű, Dél-Afrikában élő üzletember, aki korábban a glasgow-i Rangers Football Club elnöke volt.

A Guardian szerint Trump akkor találkozhatott Dave Kinggel először, amikor utóbbi caddie-ként segítette barátját, Gary Player golfozót egy Trump tiszteletére rendezett eseményen.