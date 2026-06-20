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Nagyvilág

Donald Trumpnak tetszik, hogy Hitlerhez és Sztálinhoz hasonlították

Bastien Ohier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Donald Trump
admin Dienes Gábriel
2026. 06. 20. 16:50
Bastien Ohier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Donald Trump
Nekem tetszik! – kommentálta Dave King vállalkozó eszmefuttatását az amerikai elnök.

Donald Trump lelkesen egyetértett egy férfival, akivel korábban golfozás közben találkozott, és aki szerint az amerikai elnök és az olyan félelmet keltő történelmi alakok – mint például Dzsingisz kán, Napóleon és Adolf Hitler – között az a különbség, hogy előbbinek nagyobb a hatalma – írja a Guardian.

Az amerikai elnök pénteken a közösségi oldalán továbbosztott egy rövid szöveget, amelynek a szerzője, Dave King azt írta:

A történelem során a hatalmas embereket a brutális hódítások és a befolyásuk alá került népekben keltett félelem jellemezte. Olyan széles körben ismert nevek juthatnak eszünkbe, mint Nagy Sándor, a római császárok, Dzsingisz kán, Attila, a hun Tamburlaine, Napóleon, a közelmúltból pedig Hitler, Mao Ce-tung és Sztálin. A köztük és Trump elnök közötti legfőbb különbség az, hogy nekik nem volt globális hatalmuk.

„Nekem tetszik!” – fűzte hozzá a megosztott szöveghez Donald Trump a bejegyzésében, a szerzőre pedig „Dave King elnöki történészként” hivatkozott.

King valójában nem történész, hanem skóciai születésű, Dél-Afrikában élő üzletember, aki korábban a glasgow-i Rangers Football Club elnöke volt.

A Guardian szerint Trump akkor találkozhatott Dave Kinggel először, amikor utóbbi caddie-ként segítette barátját, Gary Player golfozót egy Trump tiszteletére rendezett eseményen.

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