Orbán: Elengedjük a háromgyermekes nők Diákhitel-tartozását

Orbán Viktor miniszterelnök nyitóbeszédével startolt el a Családok Budapesti Világtalálkozója. A miniszterelnök elmondta: céljuk, hogy a termékenységi ráta 2030-ra 2,1-re nőjön. Ez az érték most 1,5.

Szavai szerint ehhez alakították a családtámogatási rendszert, az adórendszert, az otthonteremtési támogatást és a munkaalapú berendezkedést. A kormány úgy döntött: 2018 a családok éve lesz. A kormányfő arról beszélt, hogy bár a fiatalok értékrendjében a házasság nagyobb értéket jelent mint az élettársi kapcsolat és a legtöbben 2-3 gyereket szívesen vállalnának, mikor azonban a realitásokhoz érnek, megváltoztatják terveiket. Tehát sok kívánt gyermek meg sem születik. Hozzátette:

kormány arra az egyszerű igazságra jutott, hogy a kis támogatás kicsivel több gyereket, a nagyobb támogatás sokkal több gyereket jelent.

A szerdai kormányülésen elfogadottak alapján:

Tovább emelik a családi adókedvezmény mértékét a kétgyermekes családoknál.

A Diákhitel-tartozással rendelkező fiatal nőket jutalmazzák: a kétgyermekes nők tartozásának 50 százalékát, a háromgyermekesek teljes tartozását elengedik.

A diplomás gyed időtartamát egy évvel kitolják, a gyerek két éves koráig igénybe vehető lesz.

A jelzáloghitelesek is segítséget kapnak: a háromgyermekeseknek 1 millió forintos mentőövet dobnak. A további gyerekek esetében is 1-1 milliót leírhatnak a nagycsaládok tartozásukból.

Begyújtják a bölcsődeépítés- és korszerűsítés rakétáit.

A külhoni magyarokat is bevonják a családtámogatásba: a Kárpát medencében is jegyezhető lesz a babakötvény.

Demográfiai kutatóintézetet hoznak létre.

A miniszterelnök szerint jelenleg a demográfia ügye Európa legnagyobb sorskérdése. Szavai szerint “széllel szemben hajózunk”. A miniszterelnök a családi adókedvezmény emelése kapcsán arról beszélt, hogy ahol elfér két gyerek ott három is, sőt: a negyediknek is lehet hely, a bátrabbak pedig az ötödiket is vállalhatják.

Cikkünket frissítjük.