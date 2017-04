Oroszország éppen háborút vív a fejünk felett

Az orosz befolyás nem csak a propagandáról szól, hanem nemzetbiztonsági kockázatot is jelent

– mondta Juhász Attila, a Political Capital igazgatója az Oroszországból gyűlölettel címet viselő esemény megnyitóján. A konferencia a régió öt országában egy éven át tartó projekt lezárásaként jött létre, amelynek során az oroszbarát szélsőséges csoportok aktivitását vizsgálták Közép-Kelet Európában.

Juhász Attila elmondta, az orosz befolyás hatalmi törekvései nemzeti érdekeket fenyegetnek, Magyarország történelme pedig arra tanít, hogy

az orosz fenyegetést komolyan kell venni.

Győri Lóránt, az intézet geopolitikai elemzője hozzátette, a Kreml csendes információs háborút hirdetett.

Oroszország mindent meg fog tenni, hogy rombolja az Európai Uniót, amíg a vele szembeni szankciók életben vannak.

Grigorij Mesežnikov, a szlovák Institute for Public Affairs vezetője azt mondta, Szlovákiában is egyre nagyobb az orosz befolyás, az általános politikai színtér is radikalizálódik, az erőszaknak pedig nemcsak fizikai, hanem verbális formái is megjelentek. Ezen kívül érzékelhető a beszivárgás a civil szervezetek és a félkatonai szervezetek köreibe is.

Łukasz Wenerski lengyel elemző elmondása szerint hazájában árnyalja a helyzetet, hogy a jellemzően a társadalom és a kormány is előítéletes és kritikus Oroszországgal szemben, egy 2014-es kutatás azt is kimutatta, hogy a lengyelek nagy része támogatta az Oroszország elleni szankciók erősítését.

Miroslav Mareš egyetemi tanár viszont arról beszélt, hogy Csehországban már az elnöki hivatalban és különböző pártok frakcióiban is érzékelhető az oroszpárti lobbisták jelenléte. Bernhard Weidinger véleménye szerint pedig Ausztriában a közeljövőben számítani lehet az orosz befolyás növekedésére, illetve az ő országukban is megjelent jó néhány olyan sajtótermék, amelyeknél gyanús, hogy orosz finanszírozás áll mögöttük.

Mesežnikov szerint az orosz befolyás okozta kihívásnak egyesítő erőként kellene hatnia a nyugati országokra, hiszen

a jelenlegi orosz vezetés mindent megtesz azért, hogy a liberális demokráciákat lerombolja.

Ráadásul az orosz erők már a mainstream médiában is kezdik kiépíteni struktúrájukat, így Mesežnikov úgy gondolja,

a mainstream politika számára is egyértelművé kell tenni, hogy ezek az erők a nyugatellenes kártya kijátszásával a demokrácia alapjait veszélyeztetik.

Mareš pedig úgy véli, az orosz propagandára válaszul egy ellenpropaganda indítása lenne a jó válasz. Szerinte a Kreml-párti tendenciák erősödésének hátterében azok a dühös emberek állnak, akik kiábrándultak, és elégedetlenek akár a saját életükkel, akár a jelenlegi politika erőkkel.

Mit kellene tennünk a fenyegetés ellen? Az Oroszországból gyűlölettel című kiadványban összegyűjtöttek néhány lépést, válaszként az orosz fenyegetés adta kihívásokra. Ezek között szerepel, hogy az orosz befolyásra biztonságpolitikai fenyegetésként kell tekinteni, a politikusoknak szóvá kell tenni a politikai környezetükre irányuló összes orosz befolyásolási kísérletet. A szélsőséges szervezetek és az Oroszország közötti pénzügyi kapcsolatok ügyében hivatalos nyomozást kell indítani, illetve át kell világítani a bűnüldöző szerveket. A sikeres fellépés érdekében az orosz befolyást korlátozni kívánó politikai erőknek fel kell adni a Nyugat-ellenes retorikájukat, valamint szükség van a titkosszolgálatok integráltabb működésére is.

Rácz András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa arról beszélt, hogy az orosz stratégiai érdekek között szerepel a NATO-bővítés, a nyugati befolyás növekedése és az EU továbberősödésének megakadályozása is. Oroszország és Magyarország kapcsolatát elmondása szerint aszimmetria jellemzi a két ország közötti hatalmas méretkülönbség miatt,

Oroszország sokkal fontosabb Magyarország számára, mint fordítva.

Az oroszoknak hazánk nem kulcsfontosságú partner, az országunk fontosságát EU- és NATO-tagsága okozza.

Magyarország sokkal inkább eszköz, mint partner Oroszországnak.

Megjegyzi, hogy az oroszok nagyon jól ismerik hazánkat, ezért pontosan tudják, hogy nálunk nincs jelen szignifikáns oroszbarát érzelem, ezért nem is az oroszpártiak jelentik a célt, hanem a politikai elit. Ezért erősítik befolyásukat a különböző stratégiai ágazatokban, amiknek egy megnyilvánulása például paksi bővítés.

Rácz András szerint az államilag működtetett hírforrások esetében a NATO-pártiság nem változott az utóbbi időben, viszont hiányzik bármilyen oroszkritika. Gyakran előfordul, hogy közvetlenül fordítják le és veszik át akár a Russia Today vagy a Szputnyik News anyagait, és amíg körülbelül 80 különböző oroszpárti oldal működik az országban,

a kormányzati oldalról nincs látható ellenlépés, pedig már négy alkalommal történt célzott, Magyarországra szabott információs támadás hazánk ellen.

Orosz befolyás Magyarországon A politikai események aktív intézkedésekkel való befolyásolási kísérleteire több példát is hoz az Oroszországból gyűlölettel. Közelmúltbeli példa a Magyar Nemzeti Arcvonal feloszlatása a bőnyi rendőrgyilkosság után. A szervezetről ugyanis kiderült, hogy orosz hírszerzők közös airsoft-gyakorlatokon vettek részt az Arcvonal tagjaival, illetve a szervezet jó kapcsolatban volt orosz diplomatákkal. Jelenleg is folyik az uniós vizsgálat Kovács Béla, volt jobbikos vezető ellen orosz kémkedés miatt, letartóztatása viszont még várat magára, mivel a magyar hatóságok úgy tűnik, nem hajlandóak fellépni az orosz befolyás ellen.

A konferencia záró kerekasztal-beszélgetésén jelen volt Colonel Aivar Jaeski, a NATO STRATCOM igazgatóhelyettese is, aki szerint az orosz propagandagépezetben bevett módszer, hogy minden negatív hatást kiváltó dologért Amerikát kell okolni, ennek köszönhetően Oroszországban erősebb jelenleg az Amerika-ellenesség, mint a hidegháború előtt.

A NATO STRATCOM igazgatóhelyettese is arra emlékeztetett, hogy Putyin egykor azt hitte, hogy a Nyugat gyenge és megosztott, de ekkor rosszul ítélte meg. Szerinte folytatni kell, amit elkezdtünk, büszkének lenni az értékeinkre, hiszen

még az olasz oligarchák is szeretik a nyugatot, nem hiába íratják be a gyerekeiket angliai iskolákba, vagy vesznek nyaralót Olaszországban.

Aivar Jaeski úgy véli, a Nyugat gyengítésére tett erőfeszítések oka végtelenül egyszerű: elvonni a figyelmet Oroszország belső problémáiról.