Szécsényben 42 Celsius-fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon

– derült ki a HungaroMet előzetes méréseiből. Ezzel együtt megdőlt a fővárosi abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is: Lágymányoson ma 41 fokot mutatott a hőmérő.

A korábbi csúcstartó egy 2007. július 20-ai nap volt, amikor Kiskunhalason 41,9 fokot mértek. A fővárosi rekordot szintén ezen a napon mérték, ekkor 40,7 fok volt Budapesten.

Fontos megjegyezni, hogy a napnak még nincs vége, tovább melegedhet a levegő

– tették hozzá a meteorológusok.