abszolút melegrekordhőségszent istvánszécsény
Belföld

Megdőlt az abszolút melegrekord

Szajki Bálint / 24.hu
admin Ősze András
2026. 06. 30. 15:51
Szajki Bálint / 24.hu
Történelmi hőség, ilyen meleget még soha nem mértek Magyarországon.

Szécsényben 42 Celsius-fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon

– derült ki a HungaroMet előzetes méréseiből. Ezzel együtt megdőlt a fővárosi abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is: Lágymányoson ma 41 fokot mutatott a hőmérő.

A korábbi csúcstartó egy 2007. július 20-ai nap volt, amikor Kiskunhalason 41,9 fokot mértek. A fővárosi rekordot szintén ezen a napon mérték, ekkor 40,7 fok volt Budapesten.

Fontos megjegyezni, hogy a napnak még nincs vége, tovább melegedhet a levegő

– tették hozzá a meteorológusok.

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