Szécsényben 42 Celsius-fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon
– derült ki a HungaroMet előzetes méréseiből. Ezzel együtt megdőlt a fővárosi abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is: Lágymányoson ma 41 fokot mutatott a hőmérő.
A korábbi csúcstartó egy 2007. július 20-ai nap volt, amikor Kiskunhalason 41,9 fokot mértek. A fővárosi rekordot szintén ezen a napon mérték, ekkor 40,7 fok volt Budapesten.
Fontos megjegyezni, hogy a napnak még nincs vége, tovább melegedhet a levegő
– tették hozzá a meteorológusok.
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