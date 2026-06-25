Tovább mélyült a csillagemberek rejtélye

Tovább fokozódott a csillagemberek (Homo naledi) rejtélye, miután egy új kutatás úgy találta, a fajhoz tartozó összes eddig felfedezett maradvány nő nemű egyedekhez tartozhatott. A szakértők most először vizsgálták meg a titokzatos emberfaj fehérjéit, ami meglepő eredményeket hozott.

Mélyen a föld alatt találtak rá a rejtélyes csillagemberre

A Homo naledit még 2013-ban fedezték fel a dél-afrikai Rising Star (felkelő csillag) nevű barlangrendszerben. A mélyen a föld alatt húzódó barlangrendszer egyik rendkívül nehezen megközelíthető kamrájában több száz csontot találtak, amelyekről később kiderült, hogy egy addig ismeretlen emberfajhoz tartoznak. Ez a faj a csillagember (Homo naledi) nevet kapta, és már akkor óriási szenzációnak számított.

A leletek tanúsága szerint a Homo naledi testfelépítése rendkívül ősi jellegű volt: a kezek, ujjak, lábak látszólag még a fákon történő közlekedéshez alkalmazkodtak, és az arc, illetve a koponya is sok mindenben majomszerűnek mutatkozott. Ez alapján a kutatók azt feltételezték, hogy a fosszíliák több mint 2 millió évesek, a Homo naledit pedig sokáig egy addig hiányzó láncszemnek hitték: egy átmeneti lénynek az Australopithecusok és az emberek között.

Később azonban kiderült, hogy a csontok mindössze 230–335 ezer évesek, ami igazán megdöbbentőnek számított. Akkoriban ugyanis a világot már olyan modern emberfajok járták, mint a Homo erectus és a mai emberek ősének vélt heidelbergi ember (Homo heidelbergensis), akikkel szemben egy ennyire ősi jegyeket mutató fajnak labdába se kellett volna rúgnia – valódi rejtély, hogyan maradhatott fenn.

Ennél is nagyob rejtély ugyanakkor, hogy miként kerülhetett mintegy 20 egyed maradványa egy olyan barlangkamrába, amely a felszíni bejárattól mintegy 80 méterre található, és olyan szűk folyósón keresztül vezet hozzá az út, amely bizonyos részein csupán 25–50 centiméter átmérőjű.

Eltemethette hallotait az ősi emberfaj?

A fajt leíró Lee Berger paleoantropológus és csapata felvetette annak a lehetőségét, hogy a Homo naledi a barlangba temette el halottait, ezt viszont számos szakértő vitatja. A csillagemberek agya ugyanis csupán narancsméretű volt, amellyel nem valószínű, hogy képes lehetett a valláshoz és temetkezési rítusokhoz szükséges szintű absztrakt gondolkodásra. Még a Homo naledinél jóval modernebb emberfajok többségénél sem bizonyított, hogy eltemették halottaikat.

Lee Bergerék friss tanulmánya azonban erősítheti a temetkezésről szóló elméletet. Hiszen a csontokból kinyert genetikai anyagban kizárólag az X-kromoszóma génjeit sikerült azonosítaniuk, az Y-kromoszómájét nem. A szakértők szerint ez két dolgot jelenthet: vagy az összes barlangban található hím példányt egy ritka génhiba érintette, vagy minden felfedezett egyed nő nemű volt. A tanulmány szerzői szerint az utóbbi eshetőségnek sokkal nagyobb a valószínűsége.

Berger úgy gondolja, aligha alakulhatott véletlenül úgy, hogy kizárólag nők tetemei kerültek a barlangba.

Szerintem a legvalószínűbb magyarázat, hogy a Homo naledi kultúrájában nemek alapján különválasztották a halottakat

– nyilatkozta a kutató a Live Science-nek.

Nemekre specializálódott temetkezési szokásokat több múltbéli kultúrában is megfigyeltek már, ám ezek egyike sem annyira ősi, mint a Homo naledi.

Hogy milyenek lehettek és miként élhettek az őskori emberek, arról Honnan jöttünk? című cikksorozatunkban részletesen írtunk. A fajunk őstörténetét és az előttünk élt emberfajokat bemutató sorozat részei alább elérhetők: