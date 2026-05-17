nyíregyházi állatparkgajdos lászlóélő környezetért felelős minisztériumzöldövezet
Tudomány zöldövezet

Ő lett Gajdos László utódja a Nyíregyházi Állatpark élén

2026. 05. 17. 12:41
Dr. Papp Endre veszi át a Nyíregyházi Állatpark igazgatói posztját, ami Gajdos László politikai pályára lépésével szabadult fel. Papp Endre fiatal, frissen végzett állatorvosként került az állatkertbe mintegy 20 évvel ezelőtt, ezért behatóan ismeri az intézmény működését – derül ki Gajdos László Facebookon megosztott videójából.

Az ország egyik legjobb állatkerti szakembere. Szerintem a legjobb

– mondta a politikus, aki szerint jó kezekbe kerül az állatpark.

Papp Endre korábban az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének volt titkára, alelnöke, majd elnöke is.

Gajdos László csaknem 30 év után állt fel az igazgatói székből, hogy a Tisza Párt parlamenti képviselőjeként és élő környezetért felelős minisztereként dolgozzon tovább.

Az akkumulátorszennyezés és a vízhiány kerülhet Gajdos László minisztériumának fókuszába
Körvonalazódik az élő környezetért felelős minisztérium feladatköre: az agrárminisztériummal együttműködésben kezelheti majd a vízhiány kérdését, és az ipari beruházások engedélyezésébe is beleszólhat.
Zöldövezet

Környezetünk és az élővilág állapota meghatározza az emberiség jövőjét: a Zöldövezet rámutat a problémákra, kihívásokra és megoldásokra a klímaváltozástól az állatvédelemig, a fajok és élőhelyek állapotától az új felfedezésekig.
FIGYELMÜNK A VÁLTOZÓ BOLYGÓN
A Föld története újabb jelentős átalakulásához érkezett, az okot azonban most nem a természetben, hanem az embernél kell keresni. Hogyan járulunk hozzá a természet és a környezet átalakulásához, és miként küzdhetünk meg a változásokkal?
