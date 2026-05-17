Ő lett Gajdos László utódja a Nyíregyházi Állatpark élén

Dr. Papp Endre veszi át a Nyíregyházi Állatpark igazgatói posztját, ami Gajdos László politikai pályára lépésével szabadult fel. Papp Endre fiatal, frissen végzett állatorvosként került az állatkertbe mintegy 20 évvel ezelőtt, ezért behatóan ismeri az intézmény működését – derül ki Gajdos László Facebookon megosztott videójából.

Az ország egyik legjobb állatkerti szakembere. Szerintem a legjobb

– mondta a politikus, aki szerint jó kezekbe kerül az állatpark.

Papp Endre korábban az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének volt titkára, alelnöke, majd elnöke is.

Gajdos László csaknem 30 év után állt fel az igazgatói székből, hogy a Tisza Párt parlamenti képviselőjeként és élő környezetért felelős minisztereként dolgozzon tovább.