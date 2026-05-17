Szél Bernadett: Ami most van, tekintsék nyugodtan purgatóriumnak

A megbocsátás az egy olyan dolog, ami a megbűnhődés után következhet — és annak ezek a politikusok még bőven előtte vannak

– írta a Facebookon Szél Bernadett egykori országgyűlési képviselő.

Bejegyzésének apropója, hogy mostanában sokan kérdezik tőle, nem gondolja-e, hogy Magyar Péter túl keményen bánik Sulyok Tamás köztársasági elnökkel és más fideszes politikusokkal. Mint posztjából kiderül, Szél Bernadett nem így látja.

Az LMP korábbi miniszterelnök-jelöltje szerint Sulyok Tamás nem tekinthető köztársasági elnöknek, legfeljebb egy autokratikus rendszer „hekkjének”, mivel az Orbán-kormányok alatt nem volt köztársaság Magyarországon, az elnöki pozícióban minimálisan elvárható szintet pedig nem hozta.

Az előző kormánypártok politikusairól pedig úgy gondolja, kirabolták az országot, mindenki életét meg akarták lopni.

Másrészt velem addig mentek, hogy konkrétan a vádlottak padjáról néztem most a miniszteri meghallgatásokat, több más, teljesen ártatlan emberrel együtt… és mentek volna tovább is, és nem csak velünk!

– fogalmazott, arra utalva, hogy több más közéleti szereplővel együtt ellene is vádat emeltek hivatalos személy elleni erőszak miatt 2025 novemberében.

„Úgyhogy ami most van, tekintsék nyugodtan purgatóriumnak” – zárta bejegyzését.