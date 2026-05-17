Felrobbant a levegőben, és lakóház mellé zuhant egy repülőgép Németországban

Lakóház mellett csapódott a földbe egy lezuhant kisrepülő Németországban – írja a Bild. A jármű két utasa életét vesztette, a lakók közül csodával határos módon jelenlegi értesüléseik szerint senkinek nem esett baja, csak egy 66 éves járókelő szerzett könnyebb sérüléseket.

A lap beszámolója szerint a baleset május 16-án, délelőtt 11:30 körül történt, egy Limburgerhof nevű városban. A jármű állítólag váratlanul felrobbant a levegőben, ennek hangját nagy távolságból is hallani lehetett. Ezután törmelékek kezdtek hullani a lakott területre, kisebb-nagyobb darabok épületeket is eltaláltak, a jármű legnagyobb része egy lakóház udvarában ért földet. A baleset kiváltó okát még nyomozzák.

A lezuhant repülőgép egy amerikai gyártású T–28 Trojan, vagyis ugyanaz a típusa mint annak a gépnek, amely 2023 szeptemberében Székesfehérváron, a börgöndi légiparadén zuhant le. A T–28 Trojan típusú, egymotoros dugattyús gépeket az 1940-es évek végén tervezték az amerikai haditengerészet és légierő számára. Eredetileg katonai kiképző-, gyakorló- és közeli légi támogatási feladatokra szánták.

Vagyis a repülőgép egy igazi régiség volt, amelyet ma már leginkább csak bemutató repülőként használnak. Baleseti statisztikája kifejezetten kedvezőtlen, a tapasztalatok szerint leginkább akkor következnek be tragédiák, amikor a pilóták kis magasságú manővereket próbálnak végrehajtani vele.

Ilyen volt a Red Bull-csapat T–28-asának esete is, amely 2021-ben Csehországban, 60 méteres magasságban kezdett akrobatikus mutatványba, amely a földön végződött. A gép kigyulladt, a pilóta a roncsok között vesztette életét. De nagy a hasonlóság a börgöndi becsapódás és egy 2016-os kanadai halálos baleset között is. A Cold Lake-ben tartott légibemutatón szintén bal orsó közben történt a zuhanás, és a pilóta ott sem élte túl a manővert.