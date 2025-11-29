A Tisza jelöltje lett, ezért a helyi Fidesz lemondásra szólította fel a Nyíregyházi Állatpark igazgatóját

A Fidesz nyíregyházi szervezete lemondásra szólította fel Gajdos Lászlót, a Nyíregyházi Állatpark vezetőjét, akit szombaton, a Tisza Párt a városban tartott gyűlésén Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1-es körzetének képviselőjelöltjeként mutattak be – írja az MTI.

A kormánypárt helyi leágazásának közleménye ezzel nem értett egyet, hiszen szerintük felháborító, hogy egy olyan önkormányzati cég vezetője vállalta el a Tisza Párt képviselőjelöltségét Nyíregyházán, akinek vezetése alatt a Nyíregyházi Állatpark

irdatlan mennyiségű állami és kormányzati forráshoz jutott az elmúlt másfél évtizedben.

A szöveg hozzáteszi: Gajdos a jelek szerint

elégedetlen volt az Európa-hírű intézmény elképesztő mértékű központi támogatásával, és a kormánydöntések alapján Nyíregyházának járó uniós forrásokkal,

sőt, egy olyan párt mögé állt be, ami a

kiszivárgott gazdasági megszorító csomagjának tervei alapján visszahozná a siralmas Gyurcsány-korszak nélkülözését, és ráadásként még a kisállattartókat is bünteti.

A közlemény lényege az utolsó részben lapult: a nyíregyházi szervezet felszólította Gajdost az állatpark irányítását ellátó önkormányzati cég vezetéséről, hiszen nyílt politikai szerepvállalása, valamint jellemtelen árulása miatt méltatlanná vált a hivatala betöltésére.

A megszólított a szombati gyűlést követően egyébként arról beszélt, hogy 2026-os választási győzelme esetén természetesen átadná a park irányítását egy utódjának, akit természetesen nem ő, hanem az önkormányzat fog kiválasztani.

