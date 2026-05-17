Gyalogosok közé hajtott egy autó Olaszországban, majd kést rántott a vezetője

Gyalogosok közé hajtott autójával egy 30-as éveiben járó férfi az észak-olaszországi Modenában – írja a Guardian. A lap értesülései szerint 8 ember sérült meg, kettejük állapota súlyos.

Az egyik sérül gyalogos a helyi médiának azt nyilatkozta, hogy az elkövető nagy sebességgel hajtott fel a járdára, és látszólag alkohol vagy drog hatása alatt állt. A rendőrség ezt nem erősítette meg.

További beszámolók szerint az autó először egy biciklist sodort el, majd frontálisan egy nőnek ütközött, akinek a lábai összezúzódtak. A gépjármű végül egy üzlethelyiség kirakatába csapódott. A két súlyos sérültet egy bolognai kórházba szállították.

A helyi rendőrség közlése szerint az elkövetőt letartóztatták. Állítólag kés is volt nála, amellyel megpróbált leszúrni egy járókelőt, aki meg akarta akadályozni, hogy elmenekülhessen a helyszínről. Elfogásában négy vagy öt civil segített, akiknek a város polgármestere köszönetet mondott bátorságukért.

Az olasz sajtó úgy tudja, a férfi észak-afrikai származású, Olaszországban született állampolgár. Indítéka egyelőre ismeretlen.