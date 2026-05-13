Gajdos László leigazolta a minisztériumába a WWF Magyarország igazgatóját

Sipos Katalin biológus elfogadta a felkérésemet, hogy a kormányzati munkát választva tudományos és szakmai alapokon újítsa meg a hazai természetvédelmet

– jelentett be Facebook-oldalán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerdán.

Mint írja, a World Wide Fund for Nature (WWF) magyarországi igazgatójának „személye a garancia a civil partnerségre és arra, hogy döntéseinket kizárólag tudományos alapokon, a gyermekeink jövője érdekében hozzuk meg.”

Az élő környezetért felelős miniszter nem tétlenkedik: a Tisza-kormány felállása után azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fekitermelésére, és bejelentete, hogy szigorítják az ipari szankciókat is. Emellett korábban arra is fény derült, hogy a szezon végétől betiltják a vadállatok cirkuszi szerepeltetését.