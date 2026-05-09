Kommunista terroristák rabolták el az egykori olasz miniszterelnököt

Aldo Moro olasz miniszterelnök holttestét 48 éve, 1978. május 9-én találták meg Rómában egy gépkocsi csomagtartójában. A politikust terroristák rabolták el és tartották fogva több mint egy hóbapon keresztül – írja a Rubicon.

Moro 1916-ban született, fiatalon jogot tanult, amelyből doktori fokozatot is szerzett. Később egyetemen tanított, folyóiratot indított és társalapítójává vált a kereszténydemokrata pártnak. 1948-ben az olasz képviselőház tagjává választották, a következő kormányok alatt igazságügyi és oktatási miniszteri posztot is betöltött, 1963-ban pedig miniszterelnök lett.

Kormányfőként az eltérő ideológiájú pártokat egyetlen nagykoalícióba akarta integrálni, hogy stabilizálja az olasz parlamentarizmust. Jó viszonyra és kompromisszumra törekedett a kommunista párttal, amelyet ezzel sikeresen elfordított Moszkvától.

1976-ban visszavonult, ám két évvel később újra jelöltetni akarta magát kormányfőnek. Hogy ezt megakadályozzák, a Vörös Brigádok nevet viselő szélsőbaloldali terrorcsoport elrabolta a politikust, megölve testőreit és az őt kísérő rendőröket. A terroristák a következő években számos robbantást és merényletet hajtottak végre, Moro szabadságáért cserébe 16 társuk szabadon bocsátását követelték.

A kormány azonban nem volt hajlandó tárgyalni a terroristákkal, így 55 napi rabság után 11 lövéssel kivégezték a politikust.

Holttestét a Tiberis folyó és az egykori római gettó közelében, egy Renault 4-es gépkocsi csomagtartójában találták meg.

A 20. században nem egy európai kormány- és államfő halt erőszakos halált. További ilyen esetekről alábbi cikkeinkben írtunk: