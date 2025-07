Máig kérdéseket vet fel a híres ENSZ-főtitkár halála

Pontosan 120 éve, 1905. július 29-én született Dag Hammarskjöld svéd politikus és közgazdász, az ENSZ második főtitkára. A férfi halálával kapcsolatban máig sokakban maradtak megválaszolatlan kérdések, egyesek szentül hiszik, hogy meggyilkolták.

Jönköping városában született Hjalmar Hammarskjöld egykori svéd miniszterelnök fiaként. A közgazdasági főiskola elvégzése után egy kormányzati bizottságnál, majd a Svéd Banknál is titkárként dolgozott, utóbbinál később elnöki pozícióban is tevékenykedett. Politikai párthoz sosem tartozott, ennek ellenére több kormányban is megbízták fontos tisztségekkel. Volt külügyi államtitkár és tárcanélküli miniszter is, 1953 áprilisában az ENSZ elsöprő többséggel választotta meg főtitkárának.

Összesen nyolcéven keresztül vezette a szervezetet, éppen a hidegháború egyik legturbulensebb időszakában. 1955-ben Kínába látogatott, ahol rábeszélte a kommunista vezetést, bocsássanak szabadon 15, a koreai háború során fogságba esett amerikai pilótát. Az 1956-os szuezi válság során kirobbanó háború és a magyarországi forradalom leverésének megakadályozásához nem volt elég hatalma, ám utóbbi esetben kulcsszerepe volt abban, hogy az ENSZ vizsgálóbizottságot állított fel, és 1958 decemberében elítélte a szovjet beavatkozást.

Főtitkársága utolsó évében a kongói krízis megoldására törekedett, ennek érdekében többször ellátogatott a térségbe, ahová ENSZ békefenntartókat is küldött. 1961-ben a békefenntartókat megtámadták a Katangában harcoló szakadárok, ezért Hammarskjöld ismét a helyszínre sietett, hogy kieszközöljön egy újabb fegyverszünetet. Repülőgépe azonban az észak-rodéziai (ma Zambia) Ndola mellett a földbe csapódott, minden utas életét vesztette.

Az ENSZ és a rodéziai hatóságok is kivizsgálták az esetet, a hivatalos állaspont szerint baleset történt, ám vannak akik ezt máig nem hiszik el. A főtitkár ugyanis sokaknak útjában volt, békeközpontú tevékenységével magára haragította például a Szovjetuniót és több egykori gyarmatbirodalmat is. Nem elképzelhetetlen tehát, hogy a halálát akarták, a meggyilkolására utaló bizonyítékok azonban egyelőre nem kerültek nyilvánosságra.

Dag Hammarskjöld már életében elnyerte a világ közvéleményének tiszteletét, John F. Kennedy amerikai elnök a 20. század legnagyobb politikusának nevezte őt, békéért tett erőfeszítéseit pedig posztumusz béke Nobel-díjjal is elismerték.

