Európa legritkább énekesmadarát azonosították a Hortobágyon

14 éve nem látott madárritkaságot, egy csíkosfejű nádiposzátát (Acrocephalus paludicola) találtak a Hortobágyon. A Hortobágyi Nemzeti Park beszámolója szerint a példányt április 20-án, a Nagyiváni-pusztán sikerült befogniuk egy függönyháló segítségével.

A csíkosfejű nádiposzáta Európa legritkább fészkelő énekesmadara.

1971 és 2011 között a Hortobágyon is rendszeresen fészkelt kisebb-nagyobb számban. A faj újbóli előfordulása arra utalhat, hogy a faj legalább vonulóként még mindig megjelenik az egykori hortobágyi élőhelyein. Ennek bizonyítására 14 évet kellett várni.

Az MME madáradatbázisa szerint a csíkosfejű nádiposzáta hazai állománya egész Európában az egyik legjelentősebb volt, de 2009-ben már nem ismertünk költőpárokat határainkon belül. A múlt században világállománya jelentősen megfogyatkozott. Ma már szinte csak elszigetelt populációi élnek Németországban, Lengyelországban és Kelet-Európában.Világállományának legnagyobb része Ázsiában költ.

Hazánkban 1971 óta költött, kizárólag a Hortobágyon. Egykori magyarországi költőhelyei eltérnek a faj többi európai populációétól. A sásos, mézpázsitos, mocsaras területeket kedvelte, ahol a vízállás sekély. A hímek sokat énekeltek a mocsaras területből kiemelkedő növények tetejéről. Nászrepülése jellegzetes: hirtelen felemelkedésből, majd gyors zuhanásból áll, miközben folyamatosan énekelnek.

Ízeltlábúakkal táplálkozik, főleg szöcskéket, böglyöket, poloskákat, lepkéket, szitakötőket és pókokat fogyaszt.

A csíkosfejű nádiposzáta fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 1 millió forint.