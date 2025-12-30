tűzkémiahalmazállapotaz élet nagy kérdései
Tudomány az élet nagy kérdései

Milyen halmazállapotú és anyagú a tűz?

Carolyn Ann Ryan / Getty Images
24.hu
2025. 12. 30. 13:51
Carolyn Ann Ryan / Getty Images

A tüzet az emberiség sok tízezer éve használja és napjainkban is elengedhetetlen részét képezik életünknek. Mindannyian ismerjük mégis nehéz lehet definiálni, hogy pontosan mi is az, milyen anyagból van vagy mi a halmazállapota. Emma Brown fizikus választ adott ezekre a kérdésekre.

Amint a szakértő a The Conversation oldalán megjelent cikkében írja, alapvetően négy halmazállapotot szoktunk megkülönböztetni, amelyekben a világon létező anyagok képesek megjelenni:

  • szilárd,
  • folyékony,
  • gáz
  • és plazma.

A tűz az első három közül teljesen nyilvánvalóan egyikbe sem sorolható be, ezért sokan úgy tartják, plazma halmazállapotú lehet, akárcsak a villám, a helyzet viszont nem ennyire egyszerű. A valóság ugyanis az, hogy a tűz nem anyag, hanem egy kémiai folyamat, így nincsen halmazállapota.

A tűz tulajdonképpen egy éghető anyag fény- és hőhatással járó oxidációja, az égés kísérőjelensége. A lángban persze találhatunk gázokat, a legmelegebb részein pedig bizonyos esetekben akár plazma halmazállapotú anyagokat is, de maga tűz egyik kategóriába sem tartozik.

Az élet nagy kérdései rovatunk további cikkei:

Ajánlott videó

Az élet nagy kérdései

Igyekszünk érthető választ adni azokra az egyszerű, mégis fontos kérdésekre, amik a mindennapok során bárki fejében felmerülhetnek.
Lugosi Péter további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

„A legégetőbb a karbantartás hiánya” – körkép a MÁV járműflottájáról az Almásládáktól a bérelt mozdonyokig

Decembertől több mint ötven, negyven-hatvanéves V43-as villanymozdonyt állított le a MÁV, a pótlásukra azonban csak bérléssel van megoldás. A Lázár János által beígért használt motorvonatok is csupán az évtized végén érkezhetnek meg Svájcból. Cikkünkben áttekintjük az államvasút motorvonat- és mozdonyállományát, és azt, hogy hogyan jutottunk idáig.
„A legégetőbb a karbantartás hiánya” – körkép a MÁV járműflottájáról az Almásládáktól a bérelt mozdonyokig
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik