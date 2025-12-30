Milyen halmazállapotú és anyagú a tűz?

A tüzet az emberiség sok tízezer éve használja és napjainkban is elengedhetetlen részét képezik életünknek. Mindannyian ismerjük mégis nehéz lehet definiálni, hogy pontosan mi is az, milyen anyagból van vagy mi a halmazállapota. Emma Brown fizikus választ adott ezekre a kérdésekre.

Amint a szakértő a The Conversation oldalán megjelent cikkében írja, alapvetően négy halmazállapotot szoktunk megkülönböztetni, amelyekben a világon létező anyagok képesek megjelenni:

szilárd,

folyékony,

gáz

és plazma.

A tűz az első három közül teljesen nyilvánvalóan egyikbe sem sorolható be, ezért sokan úgy tartják, plazma halmazállapotú lehet, akárcsak a villám, a helyzet viszont nem ennyire egyszerű. A valóság ugyanis az, hogy a tűz nem anyag, hanem egy kémiai folyamat, így nincsen halmazállapota.

A tűz tulajdonképpen egy éghető anyag fény- és hőhatással járó oxidációja, az égés kísérőjelensége. A lángban persze találhatunk gázokat, a legmelegebb részein pedig bizonyos esetekben akár plazma halmazállapotú anyagokat is, de maga tűz egyik kategóriába sem tartozik.

