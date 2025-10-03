Tényleg túlélnének egy atomháborút a csótányok?

Széles körben elterjedt vélekedés, miszerint a csótányok túlélnének egy globális méretű atomháborút. A Melbourne-i Egyetem munkatársai cikkükben utánajártak a kérdésnek, és elárulták, valóban így van-e.

Ez az elképzelés azután került be a köztudatba, hogy médiahírek szerint a hirosimai és nagaszaki atombombák ledobását követően is virágzó rovarpopulációk léteztek a két városban. Dr. Tilman Ruff professzor, az atomrobbanások környezeti és egészségügyi hatásainak kutatója azonban úgy véli, arra nincsen egyértelmű bizonyíték, hogy a bombák nem ártattok a csótányoknak.

Az ugyanakkor bizonyított tény, hogy a csótányok ellenállóbak a radioaktív sugárzással szemben, mint az emberek. Mintegy 6–15-ször jobban viselhetik a gammasugarakat nálunk, ez viszont nem jelenti azt, hogy nem ártalmasak rájuk nézve.

Az ionizáló sugárzás minden élő organizmusra hatással van, visszafordíthatatlan károkat okoz a DNS-ben, valamint betegségekhez és sejtpusztuláshoz is vezet. Ráadásul a csótányok még csak nem is a legellenállóbbak a rovarvilágban, a gyümölcslegyek például sokkal jobban bírják a sugárzást, a föld mélyén élő hangyák pedig minden bizonnyal nagyobb eséllyel vészelnének át egy atomrobbanást.

Dr. Mark Elgar biológus professzor szerint a csótányok egyébként valóban kifejezetten jó túlélők: nehéz megölni őket rovarirtókkal, lapos testükkel igazán apró résekben is képesek megbújni, ám egy egész világot érintő atomháborút ők sem úsznának meg.