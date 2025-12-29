Ezeket érdemes megtenni szilveszter előtt a macska- és kutyatulajdonosoknak

A háziállatok védelmére hívja fel a figyelmet a szilveszteri tűzijátékok és petárdázások idején az Orpheus Állatvédő Egyesület és a Rex Kutyaotthon Alapítvány. A szilveszteri tűzijátékok és petárdázások időszaka minden évben komoly veszélyt jelent a házi kedvencek számára. Az erős zajok és fényhatások miatt ugyanis sok kutya és macska pánikba esik, elszökik, megsérül, vagy akár életveszélyes helyzetbe kerül.

A petárdától megijedt macskák éles marásokat okozhatnak gazdáiknak, a kutyák a kerítésen átugorva vagy a pórázt a gazda kezéből kitépve próbálhatnak a robbanásoktól elmenekülni.

A riadtan menekülő állatok néhány óra alatt 5-10 kilométert is képesek megtenni.

A megelőzés a kulcs

Az állatvédők szerint ezeknek az eseteknek a jelentős része megelőzhető lenne egy kis odafigyeléssel. Fontos, hogy a háziállatokat tulajdonosaik a petárdázás helyszíneire semmiképpen ne vigyék ki. Az állatvédők közleményükben azt is javasolják, hogy ne hagyják felügyelet nélkül kutyáikat szilveszter éjjelén. Az otthonokban a háziállatoknak érdemes a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet, például belső szobát, udvarrészt, garázst vagy jó kerítéssel körülvett udvart biztosítani.

Ellenőrizni kell a kerítéseket, kapukat, mert a megriadt állatok a legkisebb résen is kiszökhetnek félelmükben.

Emellett javasolják nyakörvre akasztható biléta használatát is, amely tartalmazza a gazda elérhetőségét. Azt kérik, hogy legyen naprakész az állat mikrochipjének regisztrációja. Félősebb kutyák és macskák számára állatorvos által ajánlott nyugtató szerről is gondoskodni kell a petárdázások idejére.

A baj megelőzése érdekében kedd és péntek között a kijelölt sétáltató helyeken is fokozott óvatossággal, pórázon érdemes kutyát sétáltatni. A háziállat esetleges elkóborlása esetén érdemes a www.sinter.hu oldalon a közelben működő ebrendészetekről, állatvédő szervezetekről, gazdikereső csoportokról informálódni.