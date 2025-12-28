Hasznos tanácsok kutyásoknak szilveszter éjszakára

Miközben a szilveszter sokaknak az önfeledt szórakozást jelenti, addig az állatok többségének az év egyik legstresszesebb időszaka – figyelmeztet közleményében az Argos Állatvédő Egyesület. Mint írják, a tűzijátékok és a petárdák hirtelen, hangos, kiszámíthatatlan zajai komoly félelmet, pánikot, menekülési reakciót válthatnak ki – így aztán minden évben rengeteg kutya és macska szökik el, sérül meg vagy tűnik el ilyenkor.

Emlékeztetnek: a kutyák hallása sokkal érzékenyebb az emberénél. A durranások irányát és okát nem értik, ezért pánik alakulhat ki bennük, ilyenkor még a korábban nyugodt, soha el nem szökött kutya is képes kerítést bontani, pórázt elszakítani vagy menekülni.

Éppen ezért a kutyatartóknak érdemes már napokkal szilveszter előtt felkészülni, és például ellenőrizni, hogy

van-e mikrochip (ami egyébként is kötelező),

a chip regisztrálva van-e,

illetve az elérhetőségek aktuálisak-e.

Sokat segít, ha az állat nyakörvén van egy biléta egy telefonszámmal, ha átnézzük a kerítést, a kaput és az udvart.

Az állatvédő egyesület azt javasolja, hogy szilveszter napján a kutyával

hosszabb sétát tegyünk még délután, világosban,

ismert útvonalat járjunk be nyugodt tempóval,

rövid és stabil pórázt használva.

Ennek megfelelően kerüljük az esti sétát sötétben, ne használjunk flexi pórázt, és az állatot még egy pillanatra se engedjük el.

Ha már elkezdődött a durrogtatás, ne induljunk el sétálni. Egy kihagyott séta kellemetlen, egy elszökött kutya életveszélyes helyzet.

Az Argos figyelmeztet: sokan nem tartják be a szabályokat, ezért a pirotechnikai eszközök használata már napokkal szilveszter előtt is elkezdődhet, az új év első napjaiban is folytatódhat – vagyis kiszámíthatatlan időpontokban is előfordulhat.

Sok kutya nem éjfélkor, hanem egy váratlan délutáni vagy esti durranás miatt szökik el.

Otthon is védekezni kell a tűzijáték idején, így például ajánlott bezárni az ajtókat és az ablakokat, behúzni a függönyt, leengedni a redőnyt, és érdemes kialakítani egy biztonságos kuckót az állatnak.

Ha fél, akkor ne simogassuk,hiába egy ösztönös reakció, a túlzott vigasztalás ronthat a helyzeten, mert megerősítheti a félelmet, egyúttal azt üzeni, hogy valóban veszély van. Inkább maradjunk nyugodtak, viselkedjünk természetesen.

Ha odajön hozzánk, legyünk mellette, de ne sajnálkozva, ne túlzott simogatással – írják az állatvédők.

Ami a macskákat illeti: szilveszterkor őket se engedjük ki, inkább biztosítsunk több búvóhelyet a számukra, mivel a macska akkor érzi magát biztonságban, ha el tud bújni és békén hagyjuk.

Az Argos emlékeztet, hogy a tűzijáték a madarak számára is komoly stresszt jelent. A vadon élő madaraknál pánikszerű felrepülés, az épületeknek, vezetékeknek csapódás, illetve a fészkek elhagyása is előfordulhat. Hobbi madaraknál a kalitkát érdemes egy csendesebb helyiségben elhelyezni, ahol halk a háttérzaj, és a részleges letakarás is segíthet.

Végül az állatvédők felhívják a figyelmet arra, hogy a jogszabály szerint Magyarországon a megvásárolt tűzijátékokat kizárólag december 31-én 18:00 órától január 1-jén 6:00 óráig szabad felhasználni.