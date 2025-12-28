Hasznos tanácsok kutyásoknak szilveszter éjszakára

Miközben a szilveszter sokaknak az önfeledt szórakozást jelenti, addig az állatok többségének az év egyik legstresszesebb időszaka – figyelmeztet közleményében az Argos Állatvédő Egyesület. Mint írják, a tűzijátékok és a petárdák hirtelen, hangos, kiszámíthatatlan zajai komoly félelmet, pánikot, menekülési reakciót válthatnak ki – így aztán minden évben rengeteg kutya és macska szökik el, sérül meg vagy tűnik el ilyenkor.
Emlékeztetnek: a kutyák hallása sokkal érzékenyebb az emberénél. A durranások irányát és okát nem értik, ezért pánik alakulhat ki bennük, ilyenkor még a korábban nyugodt, soha el nem szökött kutya is képes kerítést bontani, pórázt elszakítani vagy menekülni.
Éppen ezért a kutyatartóknak érdemes már napokkal szilveszter előtt felkészülni, és például ellenőrizni, hogy
- van-e mikrochip (ami egyébként is kötelező),
- a chip regisztrálva van-e,
- illetve az elérhetőségek aktuálisak-e.
Sokat segít, ha az állat nyakörvén van egy biléta egy telefonszámmal, ha átnézzük a kerítést, a kaput és az udvart.
Az állatvédő egyesület azt javasolja, hogy szilveszter napján a kutyával
- hosszabb sétát tegyünk még délután, világosban,
- ismert útvonalat járjunk be nyugodt tempóval,
- rövid és stabil pórázt használva.
Ennek megfelelően kerüljük az esti sétát sötétben, ne használjunk flexi pórázt, és az állatot még egy pillanatra se engedjük el.
Ha már elkezdődött a durrogtatás, ne induljunk el sétálni. Egy kihagyott séta kellemetlen, egy elszökött kutya életveszélyes helyzet.
Az Argos figyelmeztet: sokan nem tartják be a szabályokat, ezért a pirotechnikai eszközök használata már napokkal szilveszter előtt is elkezdődhet, az új év első napjaiban is folytatódhat – vagyis kiszámíthatatlan időpontokban is előfordulhat.
Sok kutya nem éjfélkor, hanem egy váratlan délutáni vagy esti durranás miatt szökik el.
Otthon is védekezni kell a tűzijáték idején, így például ajánlott bezárni az ajtókat és az ablakokat, behúzni a függönyt, leengedni a redőnyt, és érdemes kialakítani egy biztonságos kuckót az állatnak.
Ha fél, akkor ne simogassuk,hiába egy ösztönös reakció, a túlzott vigasztalás ronthat a helyzeten, mert megerősítheti a félelmet, egyúttal azt üzeni, hogy valóban veszély van. Inkább maradjunk nyugodtak, viselkedjünk természetesen.
Ha odajön hozzánk, legyünk mellette, de ne sajnálkozva, ne túlzott simogatással – írják az állatvédők.
Ami a macskákat illeti: szilveszterkor őket se engedjük ki, inkább biztosítsunk több búvóhelyet a számukra, mivel a macska akkor érzi magát biztonságban, ha el tud bújni és békén hagyjuk.
Az Argos emlékeztet, hogy a tűzijáték a madarak számára is komoly stresszt jelent. A vadon élő madaraknál pánikszerű felrepülés, az épületeknek, vezetékeknek csapódás, illetve a fészkek elhagyása is előfordulhat. Hobbi madaraknál a kalitkát érdemes egy csendesebb helyiségben elhelyezni, ahol halk a háttérzaj, és a részleges letakarás is segíthet.
Végül az állatvédők felhívják a figyelmet arra, hogy a jogszabály szerint Magyarországon a megvásárolt tűzijátékokat kizárólag december 31-én 18:00 órától január 1-jén 6:00 óráig szabad felhasználni.