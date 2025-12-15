Továbbra is kitart a hetek óta tartó szürkeség Európa nagy részén

Hetek óta szürke, borongós idő jellemzi a Kárpát-medencét, és egyelőre nem látszik, hogy jelentősebb változás érkezne. A helyzet persze nem csak nálunk ilyen. Egy Közép-Európa fölé beragadt, kiterjedt anticiklon miatt a kontinens nagy részén hasonlóan színtelen az időjárás. Az alábbi műholdfelvételen jól látszik, hogy sokfelé köd és alacsony szintű felhőzet borítja a La Manche csatornától a Fekete-tengerig.

Az Atlanti-óceán felől érkező időjárási rendszerek – amelyek változást hozhatnának – sajnos messze elkerülik térségünket, és inkább Észak-Európa felé haladnak tovább, ahová szelesebb, csapadékosabb időjárást hoznak.

Európa nagy része fölé továbbra is enyhe, óceáni eredetű légtömeg áramlik a magasban, amely az anticiklonnal együtt hozzájárul a felettünk megrekedt alacsonyszintű felhőzet és köd tartós fennmaradásához. Ennek következtében a hét elején is többnyire szürke időre számíthatunk. A felhőzet legfeljebb kisebb körzetekben, elsősorban délkeleten és északnyugaton vékonyodhat el, válhat szakadozottabbá.