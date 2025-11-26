Paks II. miatt marasztalták el Magyarországot

Magyarország hivatalos figyelmeztetést kapott az ENSZ keretében létrejött aarhusi egyezmény megszegése miatt, a kormány nem vonta be a civil szervezeteket a Paks II. atomerőmű körüli döntéshozatalba. Az esetet az Energiaklub Szakpolitikai Intézet elemezte.

Az aarhusi egyezmény a környezeti demokrácia alapja, amelyet közel 50 ország írt alá, köztük Magyarország is. A szerződés többek között garantálja, hogy

a polgárok hozzáférhessenek a környezeti információkhoz;

részt vehessenek a döntéshozatalban;

és felléphesenek a jogsértő döntésekkel szemben.

Magyarországot múlt héten az egyezményt aláíró országok közgyűlése (Részes Felek Találkozója) figyelmeztetésben részesítette, ami súlyos és ritkán alkalmazott eszköz az aarhusi rendszerben. A figyelmeztetés 2028-tól lép hatályba,

amennyiben a kormány nem alkalmaz változásokat az átláthatóság és a társadalmi részvétel terén, számolnia kell a további nemzetközi következményekkel.

Ez akár a tagságának a felfüggesztéséhez is vezethet.

Nem most kezdődött a Paks II. körüli huzavona

Az eljárás 2014-ben indult, amikor a Greenpeace Magyarország és az Energiaklub Szakpolitikai Intézet beadványt nyújtottak be, amelyben azt állították, a magyar kormány a Paks II. projekt kapcsán súlyosan megsértette az aarhusi egyezményt. A panaszuk alapján a vezetés nem tette közzé az energiapolitikai háttérelemzéseket, késleltette vagy megtagadta a közérdekű adatok kiadását, valamint nem biztosította a részvételt a döntéshozatalban.

2015-ben megtartották az első nyilvános meghallgatást az ügyben, majd 2016-ban kiadták a Paks II. környezeti engedélyét, amely ellen a Greenpeace és az Energiaklub is fellebbezést nyújtott be többek között

a nukleáris hulladékkezeléssel;

a baleseti kockázatokkal;

és a Duna hőterhelésével kapcsolatos hiányosságok miatt.

Majd 2021-ben a Jogkövetési Bizottság megállapította, hogy Magyarország megsértette a nemzetközi környezetvédelmi egyezményt, és konkrét lépéseket írtak elő a kormánynak a civil szervezetekkel való kapcsolat javítására. A két szervezet közös nyilatkozata szerint a genfi ülés egyértelmű jelzést adott:

egy több ezermilliárd forintba kerülő, orosz technológiára épülő, évtizedekre meghatározó beruházás esetén nem elfogadható, hogy a döntések háttere rejtve maradjon a nyilvánosság elől.

Hazánk ugyanakkor 2023-ban és 2024-ben sem készítette el a bizottság által kért jelentéseket. Emellet azokon a nyilvános üléseken sem vett részt, ahol a megszabott feltételek gyakorlati megvalósításáról kellett volna beszámolnia.

Most az ENSZ Jogkövetési Bizottsága figyelmeztetésben részesítette Magyarországot, mert vizsgálata alapján az utóbbi négy évben nem teljesítette a szerződés aláírásával járó kötelezettségeit – azaz a civil társadalmat továbbra is kizárja a Paks II projekt mögött álló döntésekből.

Egy időre akár ki is vonhatnak minket az egyezményből

A Bizottság azt javasolta a Részes Felek Találkozójának, hogy az erősítse meg a 2021-es döntést, illetve szólítsa fel Magyarországot, hogy

tegyen meg minden szükséges jogalkotási, intézményi és gyakorlati lépést a Paks II. projekttel kapcsolatos közérdekű dokumentumok tényleges nyilvánossága érdekében;

és törekedjenek arra, hogy még időben tekinthesse meg a közvélemény ezeket az iratokat.

Az Energiaklub szerint a döntés nemzetközi presztízsvesztéssel is járhat: egy ENSZ-szintű figyelmeztetés súlyos jelzés a nemzetközi közösség részéről. Emellett az intézetnél úgy vélik, a döntés a jogállamiság alapjait is megkérdőjelezi, mivel az egyezmény többi tagjában felmerülhet a kérdés, hogy

Magyarország mennyire veszi komolyan a nyilvános tájékoztatást, a társadalom bevonását és az átlátható döntéshozatalt.

A legkárosabb következménye az Energiaklub szerint azonban az lehet, ha felfüggesztik a hazánk számára biztosított jogokat és kiváltságokat. Ilyen korábban csak Belarusz esetén történt az Ecohome civil szervezet felszámolása miatt – amely szintén egy atomerőmű projekt ellen lépett fel.