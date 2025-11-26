Vége a télnek: komoly változás áll be az időjárásban

Múlt hét végén szokatlan hideg tört térségünkre, a poláris örvény és az Észak-Atlanti áramlat átmeneti gyengülésének együttes hatására északi légtömegek messze délre eljutottak – előbbi jelenséget itt, utóbbit pedig ebben a cikkünkben mutattuk be. Itt aztán a meleg, páradús levegővel keveredve egymás után születtek a hazánkat is elérő mediterrán ciklonok, az ország egyes pontjain úgy érezhettük, napokig el sem állt az eső és a hó.

A csapadék szerdán mindenhol megszűnik, a folytatásban pedig melegedés jön, nagyjából az ilyenkor szokásos hőmérsékletre számíthatunk sok felhővel, szürkeséggel

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.

A változás annak köszönhető, hogy az Atlanti-óceánon futó meleg tengeráramlat „magához tért”, miként a poláris örvény ismét erősödésnek indul, ezért egy időre megszűnnek a hidegleszakadások. Ami a közeli jövőt illeti, változékony időnk lesz 3-8, 4-9 fokos csúcsokkal, és fagypont körüli minimumokkal, ami megfelel a november végi átlagnak.

Néha és néhol még a napot is láthatjuk, de általában sok lesz a felhő felettünk, kisebb csapadék leginkább a délkeleti országrészben lehet. A hét időjárása térben és időben is annyira változékony, hogy ennél pontosabban nem lehet részletezni. Ami biztos:

a tél jó darabig nem tér vissza, síkvidéki havazásban nem lesz részünk.

Hosszabb távon egyelőre úgy tűnik, hogy egyre inkább belecsúszunk a nyugatias áramlásba, vagyis marad az enyhe, ködös idő. Valamikor december közepére látszik talán egy hidegebb periódus kezdete, ám ennek mértéke és ideje most még nagyon bizonytalan.