Miért hisznek az emberek az összeesküvés-elméletekben?

A világ egyik, ha nem a legismertebb konteója a repülőgépek kondenzcsíkjaihoz kapcsolódik, sokan úgy vélik, ezekkel mérgeket permeteznek a lakosságra – ez az úgynevezett chemtrail. A feltételezés abszurdnak és önellentmondásosnak tűnhet, de rendre előkerül, a közelmúltban például Tucker Carlson, az amerikai jobboldal legismertebb médiaszereplője vette elő a témát podcastja legújabb részében.

Tucker a „geomérnöki” megoldásokat régóta kritizáló Dane Wigingtonnal készített interjút, aki tartalomgyártóként elkötelezetten terjeszti azt, hogy a repülők által kibocsátott kondenzcsíkok valójában egy kormányzati összeesküvés részei: segítségükkel vegyületeket eresztenek az égre, amivel képesek szabályozni és kontrollálni az időjárást.

Ennek kapcsán a The Conversation felületén Calum Lister Matheson, a Pittsburgh-i Egyetem kommunikációs kutatója és az konteószakértője feltette magának a kérdést:

miért hiszik el, illetve terjesztik az összeesküvés-elméleteket?

Matheson szerint a chemtrail tankönyvi példája annak, hogyan terjed el egy téves feltételezés a lakosság körében. Az elmélet 1996 óta van jelen, amikor a konteóhívek félreértelmezték egy, az amerikai légierő időjárás-módosításról szóló tanulmányát.

A hívők egyik csoportja úgy véli, a repülők révén a világ nagyhatalmú emberei mérgező anyagokat bocsáttatnak a lakosságra, míg más közösségek szerint az időjárást manipulálják általuk. A közösségi média napjainkra csak tovább növelte a hívők körét: számos influencer terjesztette a chemtrailrel kapcsolatos állítólagos bizonyítékokat, és egy friss tanulmány szerint az X-en kifejezetten aktívak a hívő közösségek.

Az elméletet republikánus körökben a politikai elit egyes tagjai is támogatják. Közéjük tartozik Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter, illetve Marjorie Taylor Greene georgiai képviselő, aki egy törvényjavaslatot tett közé a kémiai időjárás-szabályozás megszüntetéséről, és nyolc további tagállam is törekszik a betiltására.

A hit útvesztői és a tagadás tagadása

Az időjárás-módosítás valóban több kutatás tárgya, azonban a szakértők többsége tagadja, hogy a chemtrail-elmélet szilárd alapokon állna. A kondenzcsík a tudományos konszenzus szerint a repülőgépek üzemanyagának elégése során a légkörben keletkező pára, amely bár részben valóban hozzájárul a globális felemelkedéshez, nem az időjárás manipulálására hozták létre.

Rob Brotherton pszichológus szerint mivel a konteósok úgy vélik, a kémiai anyagok kibocsátása egy kormányzati összeesküvés része, a hatalom arra törekszik, hogy eltitkolja a jelenséget. Így akármilyen tudományos bizonyítékot raknak eléjük, azt állítják róla hogy a „gonosz” kormány hazugsága annak érdekében, hogy eltereljék a figyelmet az „igazságról”. Aki pedig tagadja az elméletet, az ostoba, rossz szándékú vagy lefizették – emiatt sok esetben a tagokat semmilyen információ nem tudja megrengetni a hitükben.

Emellett Matheson úgy véli, és ahogy ezt hamarosan megjelenő új könyvében is kifejti,

hogy az összeesküvés-elméletekben hívők a valótlan alapokon nyugvó összefüggések gyártásával a kontrollt szeretnék visszaszerezni az életük felett.

A hurrikánokkal, tűzvészekkel és váratlan tragédiákkal teli világunkban még a tájékozott ember számára is nehéz megérteni a katasztrófák mögött álló okokat és jelenségeket. A nehezen értelmezhető, félelmet keltő történésekre reagálva a hívők a tehetetlenség okozta szorongás csökkentése érdekében egy olyan fantáziavilágot hoznak létre, amely a kontroll és az irányítás érzetét adja számukra.

Matheson leszögezi, hogy bár léteznek valódi összeesküvések és előfordult már, hogy a kormányzat el kívánt titkolni bizonyos feltételezéseket, azonban ezzel kapcsolatban kiemeli Carl Sagan tudós kommunikátor mondását, amely szerint rendkívüli állításokhoz rendkívüli bizonyítékok kellenek.

A tudomány jelenlegi állása szerint viszont gondosan megalapozott információk nem állnak a chemtrail mellett, az persze továbbra is kérdés, hogy a hívőket hogyan lennénk képesek erről meggyőzni.