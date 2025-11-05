Magyarország ellenezte, mégis megszavazta az EU az új klímacélokat

Az Európai Unió 27 tagállamának környezetvédelmi miniszterei kedden kezdtek ülésezni, hogy döntsenek a blokk 2035-re és 2040-re vonatkozó új kibocsátáscsökkentési céljairól. A tárgyalások azonban elhúzódtak, és végül csak szerda reggel sikerült elfogadni egy előzetes, igencsak legyengített javaslatot – írja a Politico.

A megállapodást az EU soros elnökségét betöltő Dánia jelentette be. A lap szerint Az EU végrehajtó testülete, a Bizottság alapvetően kibocsátások 90 százalékos csökkentését javasolta 2040-re az 1990-es szinthez képest, miközben 3 százalékpontnyi kibocsátást karbonkreditek vásárlásával ellensúlyozhattak volna. Ezt az arányt azonban az új megállapodás értelmében 5 százalékra emelték, így a gyakorlatban 85 százalékra csökkent az európai iparágaktól elvárt kibocsátáscsökkentési arány.

Ezenkívül az országok megállapodtak egy jelentősen alacsonyabb 2035-ös célban is, amely szerint 66,25-72,5 százalékkal csökkentik majd a kibocsátásokat. A magyar kormányt a tárgyaláson képviselő államtitkár, Raisz Anikó a Portfolio szerint az ülés előtt azt nyilatkozta, hogy bár a 2030-as 55 százalékos kibocsátáscsökkentési célok Magyarország számára reálisak, azonban több uniós tagállam jelenleg jóval távolabb áll ezek teljesítésétől.

Elmondása szerint míg Magyarország már most 48 százalékon áll, addig az uniós átlag 37-38 százalék között mozog.

A tervezettel kapcsolatban szkeptikus országok megnyerése céljából az EU beleegyezett abba, hogy gyengítsen néhány politikailag érzékeny témára vonatkozó terven is. Ennek részeként felszólítják a Bizottságot, hogy egy évvel halassza el a közlekedési és fűtési üzemanyagokra kivetett új szén-dioxid-adó bevezetését. Emellett az országok követelni fogják a 2035-ös, belső égésű motorok kivezetésével kapcsolatos szabályok enyhítését is.

Magyarország mellett jó pár ország, köztük Lengyelország és Szlovákia is ellenezte az új klímacélokat, arra hivatkozva, hogy ezzel megnehezítenék az ipar versenyképességét. Ez azonban nem volt elég az egyezség megakadályozásához a Reuters tudósítása szerint.