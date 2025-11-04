Magyar projekt nyithat új korszakot a rákkezelésben

Egy friss tanulmány alapján magyar kutatók egy kísérletsorozat révén a bőrrák és a tüdőrák esetében a növekedés gátlását, mellráknál pedig teljes gyógyulást érték el – olvasható a HUN-REN közleményében. A HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (TTK) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) közös fejlesztése

új korszakot nyithat az antitumor terápiák történetében.

A publikációban a szerzők azt mutatják be, miként sikerült „megszelídíteni” egy nagyon mérgező, rákellenes vegyületet, a pyrrolino-daunorubicint egy úgynevezett liposzómás nanohordozóba csomagolva. A LiPyDau (liposzómás pyrrolino-daunorubicin) névre keresztelt vegyület rendkívüli hatékonysága még a kutatókat is meglepte.

Az anyag állatkísérletekben hat daganatmodellben gátolta a tumor növekedését, egy örökletes emlőkarcinóma modellben pedig egyedülálló módon teljes gyógyulást idézett elő. A LiPyDau még gyógyszerrezisztens daganatok esetében is hatékonynak bizonyult.

Dr. Hegedüs Kristóf Dr. Mező Gábor (ELTE) vezetésével a vegyület szintézisén dolgozott, a szakember szerint amint felismerték, milyen ígéretes molekulával van dolguk, elkezdték kidolgozni azokat a technikákat, amelyekkel megfelelő minőségben és mennyiségben tudják előállítani. Az alkalmazandó vegyület, a pyrrolino-daunorubicin, ezerszer mérgezőbb a rákos sejtekkel szemben, mint a hagyományos szerek, azt viszont nem tudták, miként adhatnák be az állatoknak az egészséges szövetek károsítása nélkül.

„Ekkor jött a liposzómás csomagolás ötlete, amely védi az egészséges sejteket a hatóanyagtól, miközben lehetővé teszi a célzott feldúsulást a daganatban.

Így született meg a LiPyDau

– mondta Dr. Tóth Szilárd, aki a vegyület sejtvonalakon történő kipróbálását vezette.

Példátlan hatékonyság

Dr. Füredi András, a tanulmány egyik első szerzője hozzátette: a tapasztalatok és a szakirodalom alapján ez az egyik leghatékonyabb daganatellenes vegyület, amelyet valaha egereken teszteltek. „15 éve foglalkozunk daganatterápiák fejlesztésével, de ilyen jelentős hatást még sosem tapasztaltunk. A LiPyDau egyetlen dózisa meggyógyította a kísérleti állatokat” – emelte ki.

A vizsgálat a HUN-REN TTK-n belül is több kutatócsoport széles körű együttműködésének eredménye, a felfedezés mögött álló, különféle intézményeket képviselő csoportok csaknem tíz éven át dolgoztak szorosan együtt a projekten. Kigyós Attila, a kutatásban részt vevő Kineto Lab Kft. alapító vezetője szerint a LiPyDau messze a leghatékonyabb tumorellenes vegyület, amelyet a cég valaha tesztelt.

Muszáj mindent megtennünk, hogy olyan szintre fejlesszük, ahol már lehetséges a klinikai kipróbálás, vagy ahol felkelti egy nagy gyógyszercég érdeklődését annyira, hogy megvásárolja és onkológiai termékké fejlessze

– nyilatkozta. A LiPyDau komoly esélyes arra, hogy az egyik magyar fejlesztésű rákgyógyszer legyen, tette hozzá a fejlesztő cég vezetője.