Az erdő fehér szelleme: példátlan fotó készült a ritka állatról

Egy fehér szőrzetű ibériai hiúzról készített példátlan felvételeket egy amatőr fotós Spanyolország déli részén – írja a The Guardian. Ángel Hidalgo a közösségi médiában osztotta meg az egyik fotót, a ritka példányt pedig a mediterrán erdő fehér szellemének nevezte.

Az állatot először egy Jaén városához közeli erdős területen felállított kameracsapdával figyelte meg. A felvétel csak néhány másodperces volt, de elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a feltűnjön az egyed szokatlan, fehér bundája.

Ezt követően Hidalgo minden szabadidejét az állat keresésének szentelte, ám hónapokig nem járt sikerrel. Végül egy esős éjszaka, napkeltekor szerencsével járt.

Nem tudtam elhinni, amit láttam

– mondta a fotós.

Ez volt az első alkalom, amikor egy fehér ibériai hiúzt örökítettek meg, igaz, a szakemberek korábban is tudtak a ritka példány létezéséről. Javier Salcedo, az EU által finanszírozott LIFE Lynx-Connect projekt koordinátora szerint egy Satureja nevű nőstényről van szó, aki 2021-ben született.

A hiúz világra jöttekor még normális színű volt, de pigmentációja élete valamely szakaszában megváltozott. A színváltozás látszólag nem befolyásolta viselkedését, továbbra is normálisan táplálkozott és több almot is sikeresen felnevelt.

„Ez nem albinizmus és nem is leucizmus” – nyilatkozta Salcedo. Mindkettő állapot genetikai okokra vezethető vissza, előbbi csökkent vagy hiányzó pigmentációt, utóbbi részleges pigmentációcsökkenést jelent. Mint Salcedo kiemelte, már vizsgálják, hogy mi okozhatta Satureja színelváltozását, de valószínűleg valamilyen környezeti hatás áll a háttérben.

A kutató szerint egy alkalommal ugyanazon a területen egy másik, Saturejával valószínűleg rokonságban álló nőstényt is követtek. Az az egyed előbb fehérré vált, majd ismét kibarnult, ami túlérzékenységre utalhat. Lehetséges, hogy a szakemberek rövid időre befogják majd Satureját, hogy mintát vegyenek tőle, megmagyarázva rejtélyét.

Fehér bundát más hiúzfajoknál már dokumentáltak fotókkal, az ibériai hiúznál viszont eddig nem. A fajt sokáig a „mi” hiúzunk, az eurázsiai hiúz alfajának tekintették, ma viszont már külön fajként jegyzik. A Spanyolország és Portugália egyes vidékein előforduló állat igazi természetvédelmi sikertörténet: korábban a kihalás szélére sodródott, mára azonban sikerült stabilizálni az állományát.