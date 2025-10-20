Meteorhullás lesz a héten

Októberben két éves meteorhullás is eléri csúcsát, előbb, október 8-án a Drakonidákat csodálhattuk meg, most pedig az Orionidák következnek – írja a The Guardian. Ezen éves meteorraj leginkább gyors „hullócsillagairól” ismert, amelyek viszonylag hosszan fennmaradó fénycsíkot hagynak maguk után.

Az Orionidák maximumukat idén október 21-én érik el, de 22-én, a korai órákban is érdemes lehet megfigyelni.

A meteorok száma jelentősen változhat, de a csúcs idején óránként nagyjából 20 meteor jelenhet meg az égen – persze ezeknek csak töredékét észlelhetjük. Az objektumok között különösen látványos tűzgömbök is megjelenhetnek, ez az időszak egyik legszebb csillaghullása.

A holdciklus idén meglehetősen kedvező a megfigyeléshez, a természetes fény nem lesz jelentős, ám a felhőzet takarhatja az égboltot. Az Orionidák látszólag az Orion csillagkép felől érkeznek, de valódi forrásuk a híres Halley-üstökös: amikor a Föld áthalad az égitest törmelékein, a légkörbe belépő szemcsék elégnek.

A meteorok észleléshez nincs szükség felszereléshez, csak a fényszennyezéstől kell elvonulni, majd türelmesen várni, amíg a szem alkalmazkodik a sötéthez.