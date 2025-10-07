zöldövezetbalatonidőjárásvíz
Tudomány zöldövezet

Sétálni lehet a Balaton medrében: hova tűnt a víz?

Varga Jennifer / 24.hu
admin Lugosi Péter
2025. 10. 07. 06:35
Varga Jennifer / 24.hu
Meghökkentő képek jelentek meg a hétvégén a Balatonról, a fotók tanúsága szerint a tó vízszintje drasztikusan lecsökkent, néhol sétálni lehet az előbukkant mederben. A felvételek nyugtalanítóak lehetnek, a szakértő viszont nyugalomra int: egyelőre nem kell tartanunk a Balaton kiszáradásától.

Aggasztó fotók jelentek meg a hétvégén a Balatonról, a képek tanúsága szerint a tó vízszintje rendkívül alacsony, néhol sétálni lehet a mederben. Szeptember 21-én még 71 centiméter volt a vízállás, ez október 5-re 66 centiméterre csökkent, ami ugyan még messze elmarad negatív rekordtól, de a laikus számára így is meghökkentő lehet.

Mennyire tekinthető extrémnek a mostani helyzet, mi járult hozzá a vízszint látványos lecsökkenéséhez, és kell-e féltenünk a Balatont? Erről kérdeztük Molnár László meteorológust, a Kiderül.hu munkatársát.

A magyar tenger ritmusa

A Balaton valaha mért legalacsonyabb vízállása 23 centiméter, ezt 2003 októberében, illetve 1949 novemberében regisztrálták – a negatív rekordtól tehát még megközelítőleg 40 centiméter választ el.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Zöldövezet

Környezetünk és az élővilág állapota meghatározza az emberiség jövőjét: a Zöldövezet rámutat a problémákra, kihívásokra és megoldásokra a klímaváltozástól az állatvédelemig, a fajok és élőhelyek állapotától az új felfedezésekig.
FIGYELMÜNK A VÁLTOZÓ BOLYGÓN
A Föld története újabb jelentős átalakulásához érkezett, az okot azonban most nem a természetben, hanem az embernél kell keresni. Hogyan járulunk hozzá a természet és a környezet átalakulásához, és miként küzdhetünk meg a változásokkal?
Bihari Dániel további cikkei
Birkás Péter további cikkei
Lányi Örs további cikkei
Lugosi Péter további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

NER-es felár: 15 százalékkal drágultak az uniós közbeszerzések, amikor kormányközeli vállalkozók nyerték őket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik