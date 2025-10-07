Sétálni lehet a Balaton medrében: hova tűnt a víz?

Aggasztó fotók jelentek meg a hétvégén a Balatonról, a képek tanúsága szerint a tó vízszintje rendkívül alacsony, néhol sétálni lehet a mederben. Szeptember 21-én még 71 centiméter volt a vízállás, ez október 5-re 66 centiméterre csökkent, ami ugyan még messze elmarad negatív rekordtól, de a laikus számára így is meghökkentő lehet.

Mennyire tekinthető extrémnek a mostani helyzet, mi járult hozzá a vízszint látványos lecsökkenéséhez, és kell-e féltenünk a Balatont? Erről kérdeztük Molnár László meteorológust, a Kiderül.hu munkatársát.

A magyar tenger ritmusa

A Balaton valaha mért legalacsonyabb vízállása 23 centiméter, ezt 2003 októberében, illetve 1949 novemberében regisztrálták – a negatív rekordtól tehát még megközelítőleg 40 centiméter választ el.