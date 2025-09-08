Tengeri óriás bomló teteme sodródott partra

A világ egyik legnagyobb állatfajának egy példánya sodródott partra a walesi Cefn Sidan közelében – írja a BBC. A helyi Marine Environmental Monitoring természetvédelmi szervezet szakértői úgy vélik, a közönséges barázdásbálna jóval korábban pusztult el, teteme már bomlásnak indult.

A maradványokat fürdőzők találták meg. A nagyjából 21 méter hosszú egyed feltételezhetően nőstény volt, a bomlás mértéke miatt viszont ezt egyelőre nem sikerült egyértelműen megállapítani.

A központ szerint az elmúlt 24 évben csak négy közönséges barázdásbálnát figyeltek meg a walesi partok közelében, az utolsót 2020-ban, a Dee folyóban. A faj tömegét tekintve a negyedik, hosszát tekintve a második legnagyobb állat a Földön a kék bálna után.