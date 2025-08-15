Brutális, akár 20-25 fok is lehet a napi hőingás

Országszerte jelentős mértékű napi hőingást tapasztalni a napokban: Zabar községében például csütörtökön 28 és fél fokos volt ez az érték – írja az Időkép.

Ez persze kirívó adat, de sok helyen így is előfordulhatnak 20-25 fokos különbségek egy napon belül. Ennek pedig nem más az oka, mint az, hogy rendkívül száraz a felettünk veszteglő, forró légtömeg.

A harmatpont és a relatív páratartalom értéke is nagyon alacsony a napokban, ami kis túlzással a sivatagias viszonyokhoz hasonlítható.

Ez a napi több tíz fokos hőingadozás rendkívül megterhelő a szervezetünk számára: a csecsemők, gyermekek, idősek és a krónikus betegségekben szenvedők (például szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségek) különösen veszélyeztetettek.

Az érzékenyebbeknél számos tünet előfordulhat, többek között vérnyomás-ingadozás és keringési problémák, de fejfájásra, migrénre, mozgásszervi panaszokra, alvászavarra, ingerlékenységre számíthatunk ezeken a napokon.