Ezért nem érdemes leállni nyugdíjba vonulás után

A munka lehet áldás vagy átok is, attól függően, kit kérdezünk. Sokak számára lehangoló lehet az a gondolat, hogy több évtizednyi munka után üresek lesznek a hétköznapok, míg mások alig várják, hogy olyan dolgokkal tölthessék napjaikat, amikre korábban nem volt idejük. De jót tesz-e, ha idős korunkban is tovább dolgozunk? – ennek jártak utána izraeli kutatók.

A Journal of Happiness Studies folyóiratban megjelent kutatás a nyugdíj utáni munkavállalás motivációit, valamint azok hatását vizsgálta meg a résztvevők életével kapcsolatos elégedettségükkel összefüggésben. Ezt követően azt is meghatározta, van-e különbség abban, hogyan hat ez a férfiakra és a nőkre. A kutatók az Izraeli Központi Statisztikai Hivatal 2017 és 2020 közötti évekre vonatkozó adatait használták, a nyugdíjkorhatár feletti (nők esetében 62+, férfiak esetében 67+) felnőttekre összpontosítva, akik között 3326 nő és 2003 férfi volt.

A phys.org szerint a szakértők először megvizsgálták, milyen döntés vezetett az időskori munkavállalásig, és különbséget tettek a teljes munkaidős és a részmunkaidős foglalkoztatás között. Ezután megvizsgálták az emberek munkaköreit, azok jellemzőit és a résztvevők élettel kapcsolatos elégedettségét, valamint az érzelmi jólétüket.

Az eredmény pedig egyértelmű volt: általánosságban pozitívabban értékelték az életüket azok, akik a nyugdíjba vonulás után is dolgoztak.

Érdekesség, hogy míg a nyugdíjba vonulás után teljes munkaidőben dolgozó férfiak elégedettebbek voltak az életükkel, függetlenül attól, milyen munkát végeztek, a nyugdíjaskorú nők csak akkor voltak elégedettek, ha magasabb státuszú, jól fizető helyen voltak. A kutatók szerint az időskori munkavégzés több szempontból is előnyös: pénzügyi előnyöket biztosít, társadalmi aktivitásra sarkall, emellett az egészségre is jó hatással lehet, valamint az idősek identitására és önbecsülésére is pozitív befolyással van.

A tanulmánynak persze vannak korlátai, például a részletes foglalkozási kategóriák hiánya és az, hogy csak az izraeli zsidó lakosságra terjed ki. A jövőbeli tanulmányok figyelembe vehetik a nemzetközi összehasonlításokat, feltárva, hogy a különböző nyugdíjrendszerek és kultúrák hogyan befolyásolják a nyugdíjba vonulás utáni munkát és annak jólétre való hatását.

