Mikortól számít túl öregnek egy miniszterelnök? – ezt gondolják a magyarok az időskorról

Szajki Bálint / 24.hu
admin D. Kovács Ildikó
2025. 08. 10. 09:59
Magyarországon az időskorral kapcsolatos attitűdök borúsabbak a nemzetközi átlagnál – többek között ez olvasható ki egy friss felmérésből. A magyarok általában rövidebb élettartammal és kevés nyugdíjas évvel számolnak, ezért nem is igazán várják az időskort, ráadásul szigorúbbak az idősek munkaképességével kapcsolatban is.

Meglehetősen borúlátó képet mutat a magyar társadalomnak az időskorhoz való viszonya – derül ki az Ipsos kutatásából. A 2025 elején felvett adatok alapján a magyar válaszadók úgy vélik, hogy az öregkor átlagosan 65 éves korban kezdődik. Ez ugyan megegyezik a hivatalos nyugdíjkorhatárral, és éppenhogy csak elmarad a világátlagtól (66 év), ám több más európai országhoz képest egy jóval alacsonyabb érték.

Ennél is aggasztóbb, hogy az összes vizsgált ország közül a magyarok számolnak a legalacsonyabb várható élettartammal: mindössze 64 évre teszik azt, hogy meddig fognak élni. Márpedig ez az eredmény azt jelenti, hogy hazánk

az egyetlen ország, ahol az emberek úgy gondolják: egyáltalán nem vagy éppen csak el fognak jutni az öregkorig.

Lengyelországban például szintén hasonló életkorra lőtték be az öregség kezdetét, de arra számítanak, hogy megérik a hetvenes éveik második felét. Sőt, a magyarokon kívül minden vizsgált országban úgy látják az emberek, hogy legalább a 71–72 éves korig eljutnak, számos nyugati országban pedig inkább 80 évesig vagy afölött. Érdekes ugyanakkor Belgium, ahol átlagosan 72 éves kortól tekintenek valakit idősnek, de nem sokkal számítanak ennél hosszabb élettartamra.

Az öregedéssel kapcsolatos pesszimizmus más mutatókban is visszaköszön a magyaroknál.

