A Hubble lefotózta a Naprendszerünkön átszáguldó csillagközi égitestet

NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA); Image Processing: J. DePasquale (STScI)
2025. 08. 08. 15:21
NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA); Image Processing: J. DePasquale (STScI)

Egy csillagászcsoport a NASA/ESA Hubble űrteleszkópjának segítségével elkészítette az eddigi legélesebb képet a Naprendszerünkön keresztülhaladó, idegen eredetű üstökösről, a 3I/ATLAS jelű égitestről – írja az ESA.

A 3I/ATLAS-t még július elején fedezték fel, és hamar kiderült róla, hogy egy, a távoli világűrből származó üstökös. A Vera C. Rubin Obszervatórium megfigyelései szerint az égitest mintegy 11,2 kilométer átmérőjű lehet, ezzel messze a legnagyobb csillagközi objektum, amelyet a Naprendszerben valaha észleltünk. A csillagászcsoport ehhez most hozzátette: a mag átmérőjének felső határa 5,6 kilométer, de akár 320 méteres is lehet.

A Hubble űrteleszkóp egy, az üstökös Nap által felmelegített oldalából kilövellt porfelhőt, valamint egy, a magból eltávolodó porcsóva nyomát is észlelte.

Az űrtávcső adatai szerint a porveszteség mértéke összhangban van a Naptól körülbelül 480 millió kilométerre először észlelt üstökösökével. Ez a viselkedés nagyon hasonlít a korábban megfigyelt, Naphoz közeli, a Naprendszerünkből származó üstökösök jellemzőire. A nagy különbség viszont az, hogy 3I/ATLAS egy másik Naprendszerből származik, amely a Tejútrendszerünkben található.

A 3I/ATLAS nagyjából 210 ezer kilométer/órás sebességgel halad át a Naprendszerünkön, ami a valaha feljegyzett legnagyobb sebesség Naprendszer-látogatók számára. Az égitest mindössze a harmadik csillagközi eredetű objektum, amelyet valaha felfedeztek a Naprendszerben. Az első a 2017 októberében azonosított Oumuamua volt, a másodikra pedig 2019-ben bukkantak rá, és a 2I/Borisov jelet kapta.

