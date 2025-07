Szétszakadt az ország: több mint 20 fokos az eltérés kelet és nyugat között

A Dunántúlra már megérkezett a hidegfront a hétfő délelőtti, kora délutáni órákra, melynek hatására óriási hőmérsékleti kontraszt alakult ki a nyugati és a keleti tájak között – írja az Időkép.

Az Alföldön tombol a kánikula, többfelé mutatnak 35–37 fok körüli értékeket a hőmérők, eközben nyugaton csak 15–17 fok van.

Így az ország két vége között 20–22 fokos hőmérsékleti kontraszt alakult ki.

A hidegfront mentén hevesebb zivatarok is kialakultak, melyek délnyugat felől északkeleti irányba haladnak tovább.

A gyorsan robogó zivatarlánc viharos kifutószéllel érkezett meg Pécsre és a Balaton térségébe is. Fonyódon 100, Alsóörsön 103 kilométer per órás széllökést mértek, de a HungaroMet mérőhálózata 130 kilométer per órás széllökést is regisztrált Balatonfüreden. A vihar azóta a Dunakanyart is elérte, ahol erős széllökések és hirtelen lezúduló zivatar volt megfigyelhető.