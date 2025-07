Új vírusokat találtak kínai denevérekben

Egy friss tanulmány alapján korábban ismeretlen vírusokat észleltek kínai denevérekben – írja a Live Science. Két mikroorganizmus szorosan kapcsolódik a Nipah- és Hendra-vírushoz, ezek súlyos agyvelő-, illetve agyhártyagyulladást és légzőszervi megbetegedést idézhetnek elő az emberben.

A felfedezés ismét rávilágít arra, hogy fontos figyelemmel kísérni a denevérekben és más állatokban jelenlévő vírusokat.

A denevérek számos olyan kórokozót hordoznak, amelyek megfertőzhetnek minket – elég csak a Covid-19 vírusára gondolni. A korábbi vizsgálatokban a szakértők az állatok belső szervei helyett főként az ürülékükre összpontosítottak a könnyű begyűjthetőség miatt, ez azonban csak az abba bekerülni képes organizmusok megértésében segít.

Jun Feng, a jünnani járványtani intézet vezetője és kollégái ezúttal 142 példány veséjét elemezték, a minták tíz, a tartományban élő fajtól származtak.

A genetikai szekvenálás 22 vírust mutatott ki, ezek közül 20 eddig ismeretlen volt.

Egy egysejtű parazitát, valamint kétféle baktériumot is detektáltak, utóbbiak közül az egyik szintén új a tudománynak.

Edward Holmes, a Sydney-i Egyetem munkatársa és a csapat tagja szerint fontos a vesékre összpontosítani, mert azok segíthetnek megérteni a vizelettel távozni tudó kórokozókat. A denevérvizelet az egyik, viszonylag gyakori útja az emberi fertőzéseknek, a Nipah-vírus például datolyapálma-gyűjtő tálakba került vizelettel ugrott át.

A most vizsgált állatok települések, gyümölcsösök közelében éltek, ezért fennáll a veszélye az átadásnak. Érdemes azonban kihangsúlyozni: nincs bizonyíték rá, hogy a most leírt vírusok valaha is embert betegítettek volna meg.