Hatalmas jégdarabok hullottak három vármegyében

Június 3-án délután többfelé is méretes jégdarabok potyogtak az égből az országban. Az Időkép beszámolói szerint Zala vármegyében több felé a 2–3 centit is elérhette a méretük, a Balaton északi részénél pedig kirívóan nagy, 5–6 centis darabokat is megfigyeltek.

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, Magyarországon szupercella vonult végig, amely sok régióban járt záporokkal, zivatarokkal, erős széllel és bizonyos helyeken jégesővel is. Az égből hulló, nagy méretű jégdarabokkal Zala, Somogy és Veszprém vármegyékben is találkozhattak a lakosok.

Előbbi kettőben cseresznye-, illetve diónagyságú, 2–3 centiméteres darabok hulltak, utóbbiban viszont ennél kétszer nagyobbak is előfordultak.

Egy ilyen, akár 5–6 centis jégdarab képes horpadásokat okozni az autókon, összetörheti a tetőcserepeket és a mezőgazdaságban is jelentős károkkal járhat.

Két héttel ezelőtt Bulgáriában ennél is nagyobb, teniszlabda-méretű jégdarabok hullottak az égből, amelyek már az emberek épségére nézve is veszélyesek voltak. Ám még ezek is elmaradtak a világon előforduló legnagyobbaktól: 2024-ben Texasban például egy ananászméretű jégdarabot találtak.

Az Egyesült Államokban valaha felfedezett legnagyobb jégesőszem egyébként 27,94 centiméter átmérőjű volt, és mintegy 900 grammot nyomott. Ezt a darabot 2010-ben találták, Dél-Dakota államban.