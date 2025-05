Teniszlabda méretű jég esett az égből Bulgáriában

Csaknem teniszlabda méretű jégdarabok hullottak az égből Bulgáriában, egy Skalitsa nevű kis faluban – írja az Időkép. A jégeső május 24-én, szombaton érte a települést, a Jurnal de vreme nevű helyi Facebook-oldal fotókat is közölt a jégdarabokról, illetve az általuk okozott károkró.

Beszámolójuk szerint egy autó szélvédőjét is betörték a jókora darabok. A mezőgazdasági és anyagi károk mellett az ilyen méretű jegek az állatokra és emberekre is veszélyesek, mivel komoly súlyuk van és rendkívül gyorsan esnek le a felszínre, akár életveszélyes sérüléseket is okozhatnak.

A teniszlabda nagyságú jégdarabok igen méretesnek számítanak, azonban távol állnak a világon előforduló legnagyobbaktól. 2024-ben Texasban például egy ananász méretű jégdarabot fedeztek fel

Az Egyesült Államokban valaha felfedezett legnagyobb jégesőszem egyébként 27,94 centiméter átmérőjű volt és mintegy 900 grammot nyomott. Ezt a darabot 2010-ben találták, Dél-Dakota államban.