Kitörlik a feneküket és ellátják egymás sebeit a csimpánzok

Kifinomult higiéniai és egészségügyi szokásokat figyeltek meg a csimpánzoknál: levelekkel törlik ki feneküket, tisztítják meg nemi szervüket párzás után és még a sebeiket is ellátják. Ehhez hasonló viselkedést már korábban is megfigyeltek, ám az Oxfordi Egyetem kutatóinak új tanulmánya szerint ezek a szokások sokkal elterjedtebbek lehetnek a csimpánzok körében, mint azt korábban hittük.

Sokáig azt hittük, hogy az egészségügyi ellátás emberi sajátosság, pedig az állatok is tudják, hogyan gondoskodjanak magukról és társaikról betegség és sérülés esetén

– nyilatkozta Dr. Elodie Freymann, a tanulmány egyik szerzője a The Guardiannek.

A kutatók egy ugandai erdő csimpánzait figyelték meg hónapokon keresztül és arra lettek figyelmesek, hogy a főemlősök akkor is segítenek egymáson, ha az semmilyen azonnali haszonnal nem jár számukra. A szakértő úgy gondolja, mindez nemcsak az emberi egészségügyi ellátás ősi eredetére mutat rá, hanem arra is, hogy az állatok is képesek az empátiára és az altruizmusra.

A megfigyelések arra mutatnak, hogy a csimpánzok leggyakrabban egymással vívott harcok, illetve hurokcsapdák miatt sérülnek meg. Sebeiket gyakran nyalogatják, ujjukkal nyomást gyakorolnák rá, de arra is akad példa, hogy levelekkel befedik, illetve megrágott sebgyógyító és fertőzésmegelőző gyógynövényeket kennek rájuk. Utóbbihoz hasonló viselkedést korábban már az orángutánoknál is megfigyeltek.

Emellett levelekkel tisztítják meg nemi szerveiket szexuális együttlét után, valamint feneküket székletürítést követően. A sebellátásban és tisztálkodásban ráadásul egymásnak is segítenek, még akkor is, ha nem állnak rokoni kapcsolatban a másikkal.