Milyen gyakran kellene ágyneműt cserélni?

A friss ágynemű rendkívüli komfortérzetet ad, ráadásul higiéniai szempontból is igen előnyös, a korábbi lepedő és huzatok eltávolítása, mosása és kiteregetése, majd az újak felhúzása viszont nem tartozik a legkedveltebb házi munkák közé. Pusztán egészségi szempontból milyen gyakran kellene cserélgetnünk? Ennek a kérdésnek járt utána az IFLScience.

Az átlagember élete mintegy harmadát alvással, nagy eséllyel ágyban tölti, mégsem igazán gondolunk bele, hogy ágyunk mennyi kórokozónak adhat otthont. Az izzadság, az elhalt hámsejtek és más tényezők ideális környezetet teremtenek a poratkák, baktériumok és gombák számára, ami többek között ekcémához, allergiához és asztmához vezethet.

A szakértők ajánlása a megelőzés érdekében az, hogy lehetőleg hetente, esetleg kéthetente cseréljük ágyneműnket.

A mosás különösen fontos a nyári hónapokban, amikor az ember többet izzad és a pollen is irritálhatja a légzőszerveit. Az ágynemű cseréjének szükségességét egyéb faktorok is befolyásolhatják, a háziállat megléte, az izzadási hajlam, az esetleges allergia vagy asztma egyaránt fontos, de az is tényező, hogy meztelenül alszunk-e.

A hatékony mosáshoz 40–60 Celsius-fokon érdemes tisztítani. Dr. Manal Mohammad, a Westminster Egyetem mikrobiológusa azt javasolja, hogy a párnák huzatát naponta cseréljük, reggel pedig húzzuk le az ágyneműt, kicsit szellőztessük, majd húzzuk vissza.

A gyakorlatban egyébként az emberek jelentős része nem tartja magát a fenti ajánlásokhoz. A YouGov által az Egyesült Királyságban elvégzett vizsgálat alapján például az emberek 28 százaléka mossa csak hetente az ágyneműjét, kéthetente pedig mindössze 36 százalékuk. Az egyedülálló férfiak 45 százaléka akár négy hónapig is használ egyhuzamban egyetlen szettet.