Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy vadászni lehessen a farkasokra

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén megszavazta annak a javaslatnak a támogatását, amely a szürke farkasok uniós védelmi státuszát a szigorúan védettről védettre csökkentené – írja az MTI. A védettségi fokozat csökkentése lehetővé teszi a farkasok állományának szabályozását akár vadászat útján is.

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, a farkasok védettségi státuszának csökkentését a Berni Egyezmény még tavaly december 3-án szavazta meg. A javaslatot Ursula von der Leyen nyújtotta be, akinek egyébként 2022-ben egy farkas ölte meg a póniját. Indoklása szerint erre azért volt szükség, mert az egyre szaporodó ragadozók mind többször vesznek célba haszonállatokat.

A farkasok visszatérése jó hír az európai biodiverzitás számára, azonban a falkák koncentrációja egyes európai régiókban valódi veszélyt jelent, különösen a haszonállatokra nézve. A helyi hatóságok több rugalmasságot kértek, hogy kezelhessék a problémát, efelé fontos lépés a most elindított folyamat. Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy célzott megoldásokat találunk, amelyek egyszerre védik a biodiverzitást és vidéki megélhetésünket

– fogalmazott.

Az Európai Bizottság szerint Európában több mint 20 ezer farkas él, populációik és elterjedési területük növekszik. Noha ez természetvédelmi sikernek számít, egyes régiókban az emberi tevékenységgel egyre gyakoribb konfliktusokhoz vezetett, különösen az állatállomány tekintetében.

A természetvédelmi szervezetek szerint azonban a javaslat csak politikai haszonszerzésre alkalmas, tényleges megoldást nem nyújt, ugyanakkor évtizedek munkáját sodorhatja veszélybe. A WWF az Európai Unió egyik legfigyelemreméltóbb teljesítményének nevezte azt, hogy sikerült megmenteni a szürke farkast a kihalás széléről. Ehhez képest a mostani javaslat óriási visszalépést jelent, ráadásul az EU szégyenteljes példát mutat vele a többi térségnek.

Képviselőik szerint az ilyen javaslatok helyett az államok például biztosíthatnának támogatást az állattartóknak farkasokat távol tartó infrastruktúra kiépítésére. A szakértők emellett azt is kiemelték, hogy a tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy a gyérítés nem oldja meg a konfliktusokat. Ezt többek között egy 2023-ban publikált tanulmány is alátámasztja, amely szerint Szlovákiában a farkasok akkor sem öltek meg kevesebb haszonállatot, amikor legális volt rájuk vadászni. Sőt, az is elképzelhető, hogy a vadászat miatt meggyengített falkák akár nagyobb eséllyel vehetik célba a haszonállatokat a vadon élő prédákkal szemben, hiszen azok elejtése sokszor kisebb kihívást jelent.

Az Európai Bizottság javaslatát ezek mellett azért is nevezték meglepőnek, mert 2022-ben még ellenezték Svájc hasonló előterjesztését arra hivatkozva, hogy a faj a legtöbb EU-tagállamban továbbra sincs kedvező természetvédelmi helyzetben.

A tervezett jogszabály a mostani szavazással még nem lép hatályba, ahhoz az Európai Unió Tanácsának is jóvá kell hagynia. Ha ez megtörténik, a tagállamoknak 18 hónap áll majd rendelkezésükre, hogy a jogszabályt saját jogrendjükbe illesszék.