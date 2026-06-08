„Teljes megújulásra van szükség” – Dárdai Pál újpesti kötődésű szakemberekkel erősített

„Az utánpótlásban sem lehet egyik napról a másikra csodát tenni, itt talán még több időre, munkára és alázatra van szükség ahhoz, hogy az ember lássa a munkájának a gyümölcsét.

Azért választottam ezt a négy szakembert az utánpótlásbázis élére, mert mindannyiukban bízom, hiszek abban, amit csinálnak, és tisztában vannak azzal, én mit várok el, mennyi munka vár rájuk, mert itt is teljes megújulásra van szükség

– nyilatkozta Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója.

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A 41-szeres válogatott Fehér Csaba háromszor is futballozott Újpesten (1996-99, 2005, 2011), tagja volt a lila-fehérek legutóbbi, 1997-98-as bajnokcsapatának, mostantól pedig tehetségfejlesztési igazgatóként tevékenykedik.

Simek Péter kilencszer játszott a válogatottban, Újpesten 2002-05 és 2009-11 között szerepelt, őt az akadémia igazgatójának kérték fel.

Kulcsár Árpád NB I-es labdarúgó-múltja és egyetemi diplomája mellett azon kevesek egyike, akik minden, Magyarországon létező képzést sikeresen elvégeztek, amik az utánpótlással kapcsolatosak. Rá szakmai igazgatóként számít a klubvezetés, míg Sontra Tamás hivatalosan az operatív igazgató tisztséget tölti majd be az utánpótlásban.