A MÁV-nál volt vezető Orbán egyik fekete ruhása, hétfőn kirúgták

Hétfőn kirúgták a MÁV-SZK-tól Szabó Gábor eddigi beszerzési igazgatót, aki a kampányban egyike volt az Orbán Viktor országjárásán feltűnő fekete ruhásoknak, írja a Gulyáságyú Média.

A fekete ruhások közül többen mintha biztonsági feladatokat láttak volna el Orbán szereplésein, de sűrűn konfrontálódtak az ellentüntetőkkel is, és általában a megfélemlítés volt a céljuk.

A Gulyáságyú Média szerint Szabó ott volt Győrben, amikor Gulyás Balázst provokálták.

Miközben stábunk a feketeruhások tevékenységét dokumentálta, egy csuklyás alak megpróbálta belökni jelen sorok íróját a társai, a feketeruhások sorfalába, majd Szabó Gábor lépett színre, aki szintén lökdösődni kezdett, közben egy harmadik ember, Kubatov Gábor közösségi média felelőse, Gremsberger Antal telefonjával rögzítette, hogy hogyan reagál Gulyás Balázs a provokációra.

– írja erről a lap.