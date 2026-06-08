Udvardy Panna bombasikerrel ünnepelte, hogy jelenleg ő a legjobb magyar teniszező

A világranglistán 65. játékos hétfőn a lehető legnehezebb ellenféllel került szembe az öt tornagyőzelemnél tartó orosz Alekszandrova személyében. Első találkozójukon a kaposvári születésű, de Floridában élő Udvardy 3:3-nál elvette riválisa adogatását, majd előnyét végigvitte, és 42 perc alatt hozta a nyitószettet.

A folytatásban egy-egy breakkel jutottak el 2:2-ig, aztán 5:5-nél a magyar teniszező megint breakelt, de nem tudta kiszerválni a mérkőzést. A játszmát lezáró rövidítésben 5-5 után már csak a 27 éves Udvardy nyert pontot, így kellemes meglepetésre 1 óra 40 perc alatt megverte a világranglistán 17. – és korábbi top 10-es – Alekszandrovát.

Tenisz, ‘s-Hertogenbosch, 1. forduló (a 16 közé jutásért) Udvardy Panna – Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 1.) 6:4, 7:6 (7-5)

Füvön bármi megtörténhet

A bravúros győzelem azt követően született meg, hogy Udvardy Panna mérföldkőhöz érkezett a pályafutásában, ugyanis a legfrissebb WTA-világranglista alapján jelenleg ő a legmagasabban rangsorolt magyar női játékos.

A 27 éves teniszező – aki ugyan volt már 59. pozícióban is – a 65. helyet foglalja el, köszönhetően annak, hogy a Budaörsi SC játékosa az elmúlt hónapokban rendkívül stabil teljesítményt nyújtott a nemzetközi mezőnyben. Miután Bondár Anna 18 helyet rontva a 75. helyre csúszott vissza, Udvardy a magyar női tenisz első számú képviselője.

Jó érzés a nevemet olvasni, mint elsőszámú női magyar teniszező. Remélem, hogy a füves pályás szezonban is jól fogok teljesíteni. Lépésről lépésre szeretnék haladni, de bízom benne, hogy hamarosan a legjobb 50-ben leszek.

Füvön bármi megtörténhet, a felvezető versenyesek sokat fognak számítani. Sajnos nehéz itthon a füves szezonra felkészülni, de minden tőlem telhetőt megtettem, hogy a legjobb formában legyek” – olvasható a sportoló sajtóközleményében.

A jelenlegi, hollandiai tornát követően a következő hetekben Nottinghamben és Eastbourne-ban fog versenyezni, így készülve a wimbledoni tornára.