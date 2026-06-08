peller károly
Élet-Stílus

Vegyszer marta szét Peller Károly arcát előadás közben

Facebook / Duna Televízió
admin Grósz Petra
2026. 06. 08. 09:34
Facebook / Duna Televízió

A story.hu szúrta ki, hogy sebhelyes arccal ült a Ridikül kamerái elé Peller Károly. Mint kiderült, a Shrek című musicalben játszva érte sérülés.

Sajnos ott történt most velem egy baleset. Valami vegyszerrel volt tisztítva a maszk, és négy órán keresztül áztam ebben a vegyszerben, és egy kicsit szétmarta az arcomat

– mesélte a színész, aki a riporter érdeklődésére elárulta, hogy az előadás közben is érezte a fájdalmat, de nem szólt, így nem vették le róla a maszkot, abban játszotta végig a darabot.

Pellernek egyébként nem ez az első színpadi balesete: januárban egy rossz mozdulat következtében teljesen elszakadt a bicepszín az egyik karjában, ami miatt műteni kellett.

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