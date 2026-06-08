A rendőrség lezárta a Hulk Hogan halála körüli nyomozást, közzétették a boncolási jegyzőkönyvet

71 évesen elhunyt Hulk Hogan tavaly júliusban, akkor szívleállás miatt riasztották hozzá a mentőket. Később nyomozást indított a hatóság a pankrátor-színész halálával kapcsolatban.

A rendőrség egy 72 oldalas jelentést adott ki további részletekkel, amelyből kiderült, nem találtak bűncselekményre utaló bizonyítékot.

A Terry Bollea halálával kapcsolatos nyomozást lezártuk, és az ügyet természetes halálnak minősítettük

– közölte a floridai Clearwater Rendőrkapitányság. Hogan halálának oka nem volt azonnal világos, fogalmaz az Entertainment Weekly.

Az orvosi feljegyzések szerint a korábbi profi birkózó kórtörténetében leukémia és pitvarfibrilláció szerepelt, egy gyakori rendellenesség, amely szabálytalan szívverést okoz.