Idris Elba szerint a bőrszíne miatt esélytelen, hogy valaha Bond legyen

Amióta Daniel Craig szögre akasztotta a pisztolyt, élénk találgatások övezik, ki is lesz a következő Bond. Ennek mintegy kötelező elemeként időről időre előkerül Idris Elba neve, akiről már maga Barbara Broccoli, a franchise producere is azt nyilatkozta egyszer, hogy nem zárja ki ezt a lehetőséget.

Idén májusban hivatalosan is megkezdék a meghallgatásokat a szerepre, ennek megfelelően szinte menetrendszerűen került elő ismét Elba neve, aki lehűtötte a kedélyeket: szerinte nincs rá igazi esély, hogy ő kapja a titkosügynök szerepét.

Mindig úgy éreztem, hogy ez nem reális. James Bond okkal lett olyannak megírva, amilyen. Mindenesetre én dicséretnek veszem. De emellett azt gondolom, hogy reálisan nézve egyes piacok ezt nem fogadnák el. Bond világszerte népszerű. És nem fog mindenki elfogadni egy fekete férfit, egy afrikai férfit Bondként – nem ez az, amit bizonyos kultúrákban szeretnek

– magyarázta a GQ-nak adott interjújában a színész.

Bond egy valószerűtlen karakter, így egy csepp realitás mindig jót tesz neki, de ne próbáljuk meg woke-ká tenni. Hűnek kell maradni ahhoz, ami: menekülés a valóság elől. Ne próbáljuk megfeleltetni a világ ízlésének. Csak legyen Bond

– tette hozzá.

A színész egyébként már korábban is nyilatkozott hasonlót: 2023-ban azt mondta, hogy a rasszista megnyilvánulások teljesen elvették a kedvét, hogy valaha eljátssza a titkosügynököt.

Elbáról és Bondhoz fűződő viszonyáról a színész ötvenedik születésnapja kapcsán írtunk: