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Tudomány

Több tízmillió forintot is érhet egy ilyen csigaház

Több tízmillió forintot is megérhet egy ilyen csigaház
© Fabio Moretzsohn / iNaturalist
A Sphaerocypraea incomparabilis héja.
admin Stéger Dávid
2026. 06. 08. 15:52
Több tízmillió forintot is megérhet egy ilyen csigaház
© Fabio Moretzsohn / iNaturalist
A Sphaerocypraea incomparabilis héja.

Több tízmillió forintot is megérhet egy bizonyos csiga, a Sphaerocypraea incomparabilis héja. Ennek a rejtélyes fajnak a példányai a tengerben élnek, Szomália partjainál, ám senki sem tudja, hogy pontosan hol.

Páll-Gergely Barna malakológus szerint a Sphaerocypraea incomparabilis a világ legdrágább csigája lehet. Ami nem is csoda, hiszen eddig mindössze 10–15 héja ismert összesen, vagyis igazi ritkaságról van szó.

Egy gyűjtő legutóbb 100 000 eurónál (több mint 35 millió forint) magasabb árat adott egy szép példányért

írta a szakértő a Facebookon.

Amint a Smithsonian Magazine írja, ennek a csigának a háza nemcsak szépsége és ritkasága miatt különleges, hanem azért is, mert egy olyan családhoz tartozik, amelyről sokáig azt hitték, már minden faja kihalt. Ezért, amikor 1963-ban egy szovjet fenékhálós halászhajó felszínre hozott néhány friss héjat, a gyűjtők és a tudományos közösség egy emberként mozdult meg.

A fajt 1993-ban írták le tudományosan, ekkor kapta a Sphaerocypraea incomparabilis nevet. Azóta több mint 30 év telt el, ám pontos élőhelyét azóta sem sikerült azonosítani, és élő példányát sem látta egyetlen ember sem.

A csigák érdekes világa

Páll-Gergely Barna világszerte elismert malakológus, azaz csigakutató, aki pályafutása során több száz új fajt fedezett már fel. Munkásságáról és eredményeiről alábbi cikkeinkben számoltunk be:

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